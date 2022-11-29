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В ЕС не смогли договориться об уровне ограничения цен на российскую нефть

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Страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Государства Европейского союза не смогли договориться в понедельник о предельных ценах на российскую нефть», — сказано в материале.

Отмечается, что договориться не получилось, так как Польша настаивала на том, что предельные цены должны быть установлены ниже, чем было предложено G7, для того чтобы «сократить возможности Москвы» финансировать конфликт на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома США Джон Кирби сообщил, что правительство Соединённых Штатов считает успешным процесс переговоров Запада по установлению предельных цен на нефть России.

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