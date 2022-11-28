Bloomberg: ЕС обсуждает потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель

Страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

В сообщении также говорится, что переговоры на эту тему внутри ЕС застопорились из-за позиции Польши и стран Прибалтики, которые считают предлагаемую предельную цену слишком высокой.

По данным агентства, пока неясно, как скоро дипломаты стран ЕС смогут прийти к согласию по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.