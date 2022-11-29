Кирби: США считают, что переговоры по введению потолка цен на нефть России идут хорошо
Как передаёт ТАСС, по его словам, Евросоюз в данный момент «прорабатывает модальности, как это будет реализовано» и на каком уровне.
«Мы полагаем, что обсуждение идёт весьма активно, так что я не думаю, что есть какое-либо давление на нас, чтобы мы принимали (в этих дискуссиях. — RT) большее участие, чем уже принимаем», — отметил Кирби.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель.
Китайская газета «Хуаньцю шибао» писала, что Соединённые Штаты заставили своих европейских союзников начать обсуждение вопроса об установлении потолка цен на российскую нефть и в случае принятия данного решения выгоду получит только Вашингтон.