Кирби: США считают, что переговоры по введению потолка цен на нефть России идут хорошо

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома США Джон Кирби сообщил, что правительство Соединённых Штатов считает успешным процесс переговоров Запада по установлению предельных цен на нефть России.

Как передаёт ТАСС, по его словам, Евросоюз в данный момент «прорабатывает модальности, как это будет реализовано» и на каком уровне.

«Мы полагаем, что обсуждение идёт весьма активно, так что я не думаю, что есть какое-либо давление на нас, чтобы мы принимали (в этих дискуссиях. — RT) большее участие, чем уже принимаем», — отметил Кирби.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель.

Китайская газета «Хуаньцю шибао» писала, что Соединённые Штаты заставили своих европейских союзников начать обсуждение вопроса об установлении потолка цен на российскую нефть и в случае принятия данного решения выгоду получит только Вашингтон.