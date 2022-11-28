«Хуаньцю шибао»: установление предельной цены на российскую нефть выгодно только США

Соединённые Штаты заставили своих европейских союзников начать обсуждение вопроса об установлении потолка цен на российскую нефть. В случае принятия данного решения выгоду получит только Вашингтон, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

В статье сказано, что Европа, подстрекаемая США ввести экономические санкции в отношении России, теперь сама страдает от такого решения.

«Тем временем американские энергетические компании получают огромные прибыли», — отметил автор материала, слова которого приводит РИА Новости.

По словам автора статьи, введение потолка цен на российскую нефть позволит Вашингтону установить контроль над ценами и рынком, а также снизить инфляцию в стране.

«Американцы упорно работали, чтобы обеспечить собственную безопасность, в то время как их бедные союзники жалко качаются на холодном ветру под злым дождём», — заключил обозреватель.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Соединённые Штаты выгодоприобретателем от рецессии в Европе.

Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов в беседе с RT также заявил о выгоде США от затяжного конфликта на Украине.