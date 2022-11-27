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Политолог Морозов заявил о выгоде США от затяжного конфликта на Украине

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Анастасия Белоусова
Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поддержка Украины в вооружённом конфликте дорого обходится жителям западного мира.
Политолог Морозов заявил о выгоде США от затяжного конфликта на Украине
  • © фото из личного архива

«Сегодня мы видим: коммунальные платежи достигли своего пика, таких в истории кризисного положения в Европе просто никогда не было. Европейцы понимают, что зимой станет ещё тяжелее и впереди у них новая волна украинских беженцев», — считает политолог.

Он также уверен, что руководят всем США.

«Мне представляется, что затяжка этого конфликта выгодна только им. И это только начало кризиса Запада», — заверил Морозов.

По его словам, в это время «неЗападный мир шаг за шагом формирует многополярный мир, где совершенно однозначно просматриваются новые лидеры, новые валюты, новые ресурсы и транспортная инфраструктура».

Ранее Столтенберг признал, что помощь Украине дорого обходится жителям западных стран.

15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.

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