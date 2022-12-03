Песков сообщил, что в Кремле подготовились к решению Запада о потолке цен на нефть

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В Кремле анализируют ситуацию с установлением потолка цен на нефть, определённая подготовка к такому потолку была проведена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в Кремле подготовились к решению Запада о потолке цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас анализируем. Определённая подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведён, мы сообщим», — сказал представитель Кремля.

Ранее Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что российская нефть будет пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценовых ограничений.

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