Песков сообщил, что в Кремле подготовились к решению Запада о потолке цен на нефть
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Его слова приводит ТАСС.
«Сейчас анализируем. Определённая подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведён, мы сообщим», — сказал представитель Кремля.
Ранее Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
В посольстве России в Вашингтоне заявили, что российская нефть будет пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценовых ограничений.