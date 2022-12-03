Посольство России в США: нефть продолжит пользоваться спросом даже после введения лимита

Российская нефть будет пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценовых ограничений странами G7 и Австралией, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что ограничение цен на российские энергоносители спровоцируют усиление неопределённости и повышение издержек для потребителей сырья. По словам дипломатов, теперь ни одна страна не застрахована от введения лимита на свою экспортную продукцию по политическим мотивам.

«Вне зависимости от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом», — приводит сообщение РИА Новости.

В посольстве выразили уверенность в том, что подобными действиями западные страны предпринимают попытки перекроить «базовые принципы функционирования свободных рынков».

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений — это антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок и создаёт опасный прецедент для международной торговли, которая на данный момент всё ещё осуществляется на рыночных принципах.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.