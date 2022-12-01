Лавров прокомментировал попытки Запада установить потолок цен на российские энергоресурсы

Попытка установить потолок цен на российские энергоресурсы посылает всем сигнал о необходимости отходить от использования западных инструментов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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«Диктовать рынку цены — интересное развитие событий, которое посылает очень мощный долгосрочный сигнал всем без исключения государствам о том, что... надо думать, как отходить от использования инструментов, навязанных Западом в рамках его системы глобализации», — заявил Лавров.

Он отметил, что Россия будет договариваться с партнёрами напрямую, не обращая внимания на возможное введение Западом потолка цен на нефть.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что Евросоюз, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России в $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и прибалтийских государств сделать его ниже.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.