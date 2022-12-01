Лавров прокомментировал попытки Запада установить потолок цен на российские энергоресурсы

Короткая ссылка
Попытка установить потолок цен на российские энергоресурсы посылает всем сигнал о необходимости отходить от использования западных инструментов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Лавров прокомментировал попытки Запада установить потолок цен на российские энергоресурсы
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Dan Bannister

RT ведёт прямую трансляцию.

«Диктовать рынку цены — интересное развитие событий, которое посылает очень мощный долгосрочный сигнал всем без исключения государствам о том, что... надо думать, как отходить от использования инструментов, навязанных Западом в рамках его системы глобализации», — заявил Лавров.

Он отметил, что Россия будет договариваться с партнёрами напрямую, не обращая внимания на возможное введение Западом потолка цен на нефть. 

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что Евросоюз, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России в $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и прибалтийских государств сделать его ниже.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить