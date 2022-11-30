Bloomberg: в ЕС обсуждают введение лимита на российскую нефть на уровне $60 за баррель

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В ЕС обсуждают введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Bloomberg: в ЕС обсуждают введение лимита на российскую нефть на уровне $60 за баррель
  • РИА Новости

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, страны Европейского союза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что неясно, все ли страны поддерживают такой ценовой лимит. 

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что Евросоюз, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России в $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и прибалтийских государств сделать его ниже.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

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