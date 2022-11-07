Торговый рекорд: товарооборот России и Китая впервые приблизился к $154 млрд

За десять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос на треть и впервые в истории приблизился к $154 млрд. Как объясняют эксперты, Москва значительно нарастила поставки энергоносителей и других товаров Пекину в рамках переориентации своего экспорта на Восток. Тем временем компании из КНР стали подключаться к программе параллельного импорта и занимать свободные ниши на рынке России после ухода западных конкурентов. В этих условиях специалисты не исключают, что по итогам года объём взаимной торговли двух стран достигнет $170—180 млрд, а в 2023-м вырастет до $200 млрд.

С января по октябрь 2022 года товарооборот России и Китая вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил почти $153,94 млрд. Достигнутое значение стало максимальным за всю историю торговых отношений между двумя странами, свидетельствуют опубликованные в понедельник, 7 ноября, данные Главного таможенного управления КНР.

Как подсчитали в ведомстве, за первые десять месяцев текущего года экспорт китайской продукции в Россию увеличился на 12,8% — до $59,6 млрд. Москва тем временем нарастила поставки товаров Пекину на 49,9% — до $94,34 млрд.

«Китай начал активнее закупать у России энергоресурсы, а также значительно нарастил импорт нашей агропродукции. Примечательно, что сегодня Россия — один из немногих партнёров Китая, у которого есть профицит в торговле с КНР. То есть большинство других стран покупают у Пекина больше, чем ему продают», — рассказал RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Уверенный рост экспорта в Китай отчасти связан с масштабными санкциями Запада в отношении Москвы, считают эксперты. Так, на фоне рестрикций США и ЕС в области торговли и энергетики российские компании стали массово переориентировать поставки своей продукции на Восток, отметил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

«В последние месяцы товарооборот взлетел в результате изменения направления торговых потоков. Поставки энергоресурсов при этом стали ключевыми статьями российского экспорта в Поднебесную, а также в Индию. Наши углеводороды пользуются большой популярностью в Азии, поскольку российские компании в поисках новых рынков сбыта готовы предлагать существенные скидки на свою продукцию», — объяснил собеседник RT.

Отметим, что в октябре 2022 года Россия продавала свою нефть за рубеж в среднем по $70,62 за баррель, тогда как стоимость сырья на глобальном рынке сложилась на уровне $90,33 за баррель. Такие данные приводятся в материалах Всемирного банка и Минфина РФ. Тем не менее даже с учётом предоставляемых Москвой скидок объём российских нефтегазовых доходов за второй месяц осени вырос почти на 16% в годовом выражении.

«На статистике, конечно, отразился и тот факт, что стоимость энергоресурсов на мировом рынке в целом заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Отсюда и такие высокие торговые обороты в денежном выражении», — пояснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Gettyimages.ru

© baona

По словам Алексея Маслова, Россия в больших объёмах закупает у Китая высокотехнологичную продукцию, микропроцессоры, станки, оборудование и некоторые стройматериалы. Помимо этого, в перечень основных статей импорта входят товары повседневного спроса, одежда и обувь, добавил Артём Деев.

Также по теме «Активно заходят на наш рынок»: за счёт чего в России увеличиваются продажи китайских автомобилей С начала 2022 года доля продаж китайских автомобилей в России увеличилась втрое и приблизилась к 30%. По словам экспертов, иномарки из...

«Часть товаров КНР поставляет нам по программе параллельного импорта. Прежде всего это техника для IT-сектора, мобильные устройства, планшеты, ноутбуки и смартфоны. Также замещаются позиции, необходимые для некоторых секторов российской экономики: производственные линии, комплектующие, сырьё и материалы», — рассказал Деев.

Напомним, параллельный импорт подразумевает ввоз в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Соответствующую инициативу правительство одобрило ещё в марте для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами на фоне ухода многих зарубежных брендов и торговых санкций Запада в отношении Москвы.

Согласно оценке Федеральной таможенной службы РФ, с момента легализации параллельного импорта таким образом в Россию уже ввезено 1,6 млн т товаров на общую сумму $12,6 млрд. Такие цифры в конце октября привёл первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Свободная ниша

По словам Артёма Деева, одновременно с налаживанием поставок товаров по параллельному импорту китайский бизнес стал занимать свободные ниши на российском рынке после ухода западных конкурентов. Вместе с тем предприятия из азиатской республики пытаются действовать аккуратно в этом вопросе, подчеркнул Алексей Маслов.

«Некоторые крупные компании, например Huawei, уходят из России, боясь вторичных санкций. В то же время фирмы второго эшелона активно идут к нам, поскольку в других условиях при высокой конкуренции им бы не удалось пробиться на наш рынок, а идти в Европу и США они не планировали. Это, конечно, не означает, что у них плохая продукция. Есть, например, прорыв на нашем рынке автопрома, где китайцы активно замещают европейцев и японцев, а уровень их продукции достаточно высок», — добавил Маслов.

Так, на фоне ухода многих западных автоконцернов из России китайские иномарки уже заняли практически треть (29,5%) рынка легковых машин страны, о чём говорится в октябрьских материалах аналитического агентства «Автостат». Эксперты не исключают, что в дальнейшем тенденция будет только усиливаться.

Gettyimages.ru

© Hu Xiaofei / VCG

Отметим, что в 2021 году российско-китайский товарооборот увеличился на 36% и впервые достиг $147,16 млрд. Ранее власти обоих государств договорились нарастить значение до $200 млрд к 2024-му. Как полагают в Минэкономразвития РФ, с учётом нынешних тенденций поставленная задача может быть выполнена.

«Планируется, что стоимостные показатели взаимной торговли в конце (2022. — RT) года превысят планку в $170 млрд, а при сохранении текущих темпов роста цель в $200 млрд будет достигнута уже в следующем году», — заявил 26 октября директор департамента развития двустороннего сотрудничества МЭР Павел Калмычек.

Похожих оценок придерживаются и в ФТС России. Более того, в ведомстве не исключают, что в 2022 году взаимный товарооборот достигнет $180 млрд.

«Торговля с Китаем планомерно росла уже несколько лет, но события текущего года существенно ускорили процессы. И товарооборот продолжает расти, можно прогнозировать новые рекорды», — отмечал Руслан Давыдов.

По мнению Алексея Маслова, ожидаемый выход российско-китайской торговли на уровень $170—180 млрд по итогам 2022 года можно назвать серьёзным прогрессом. При этом, как подчеркнул специалист, рост показателя дополнительно способствует укреплению позиций юаня в мире.

«Мы сейчас активно привязываемся к денежной массе в юанях. На эти деньги можно закупать больше товаров либо в Китае, либо в Бразилии и некоторых странах Африки, где тоже принимается валюта КНР. Раньше юани можно было легко конвертировать в доллары и евро, но сейчас это сделать сложнее из-за санкций. В итоге западные страны на самом деле автоматически усилили позиции юаня на мировом финансовом рынке, хотя и не хотели этого. Теперь очевидно, что антироссийские санкции повлияли на весь мировой рынок», — заключил Маслов.