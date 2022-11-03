«Активно заходят на наш рынок»: за счёт чего в России увеличиваются продажи китайских автомобилей
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На фоне ухода многих западных автоконцернов из России китайские иномарки заняли практически треть рынка легковых машин страны. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Как подсчитали специалисты, в октябре 2022 года россияне купили больше 12,7 тыс. легковых авто из КНР. При этом всего на долю китайских машин пришлось 29,5% от общего объёма продаж.
«В то время как весь российский авторынок падает, продажи «китайцев» растут, причём уже третий месяц подряд. Так, в августе они увеличились на 20%, в сентябре — на 8%, а в октябре — на 3%. Соответственно, растёт и рыночная доля китайских брендов: если в январе — марте она составляла 9—10%, то теперь втрое больше», — говорится в исследовании.
Среди представленных в России моделей из азиатской республики самыми продаваемыми стали машины Haval. К этой марке относится примерно каждый третий (34%) купленный в октябре китайский автомобиль. Кроме того, у россиян большой популярностью пользуются авто таких брендов из КНР, как Chery (30%), Geely (19,4%) и Exeed (9,1%).
«Мы видим, что большинство других иностранных компаний ушли из России. В то же время китайские автопроизводители активно заходят на наш рынок, пытаясь оперативно занять освободившуюся нишу. При этом китайцы предлагают много интересных моделей, которые по своему наполнению вполне могут заинтересовать россиян», — рассказал RT партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
По его словам, на сегодняшний день китайские машины по своей стоимости практически сравнялись с моделями других зарубежных производителей. Более того, за последние годы представители автопрома КНР серьёзно улучшили качественные характеристики своей продукции, отметил специалист.
«По качеству китайские авто сейчас фактически приблизились к корейским моделям. Между тем оставшиеся корейские машины у нас на рынке сильно подорожали, так как трейдеры пытаются заработать, продавая остатки. Ввозимые по параллельному импорту автомобили также стали значительно дороже, чем они были, когда ввозились официальными поставщиками или собирались у нас», — добавил собеседник RT.
В этих условиях, полагает Игорь Моржаретто, доля китайского автопрома в России продолжит расти в обозримой перспективе. При этом уже в 2023 году рынок страны может быть практически полностью поделён между АвтоВАЗом и производителями из азиатской республики, не исключил специалист. Аналогичной точки зрения придерживается и аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.
«Учитывая, что около 80% продаваемых автомобилей в нашей стране собирались в РФ, теперь без комплектующих и поставок готовых машин у нас фактически остались только китайские и российские марки. Модели брендов из других стран — это либо остатки запасов, сделанных до марта 2022 года, либо авто, собранные из запасов комплектующих на российских площадках, либо параллельный импорт», — рассказал Фёдоров.
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В сложившихся обстоятельствах доля продаж автомобилей марки Lada на российском рынке в октябре увеличилась до 39,5% по сравнению с 19,2% год назад, свидетельствуют данные «Автостата». Вместе с тем возможности для серьёзного наращивания собственного производства машин в стране пока ограниченные, отметил Алексей Фёдоров. Так, по его словам, значительная часть комплектующих для российских авто производилась ушедшими иностранными брендами.
«В Китае ситуация с этим обстоит гораздо лучше. Именно поэтому производители из Поднебесной получили все условия для достаточно лёгкой экспансии автомобильного рынка России», — подчеркнул специалист.
Дело времени
Всего с января по октябрь 2022 года в России было продано чуть больше 518 тыс. новых автомобилей. Это на 59,6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, говорится в материалах «Автостата». В ближайшие месяцы темпы падения рынка могут замедлиться, однако на данный момент прогнозы аналитиков пока заметно отличаются.
Отметим, что в прошлом году продажи новых авто в России превысили 1,51 млн штук. Как полагают в «Автостате», по итогам 2022-го показатель сократится на 60% — до 600 тыс., а при оптимистичном сценарии — на 54%, до 690 тыс. В то же время эксперты компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России) ожидают падения рынка только на 50% — до 760 тыс. Похожей, но чуть более сдержанной оценки придерживаются и в Минпромторге РФ.
«Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс. единиц. Сейчас у нас такой период пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России», — приводит РИА Новости слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения ведомства Тиграна Парсаданяна.
- РИА Новости
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По прогнозу компании «Технологии доверия», продажи новых легковых автомобилей в России смогут вернуться к докризисным значениям только в 2024 году. Впрочем, ситуация в отрасли пока ещё остаётся неопределённой, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от целого ряда факторов, отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
«Полное восстановление авторынка может занять несколько лет. Пожалуй, одним из главных факторов в этом вопросе будет то, насколько вырастут реальные доходы населения и готовы ли будут россияне покупать себе новые автомобили», — считает Деев.
Между тем рынок автомобильного кредитования в России уже начал восстанавливаться после резкого обвала в первой половине года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По оценке организации, если ещё с октября по декабрь 2021-го в стране было выдано автокредитов на сумму 296,1 млрд рублей, то уже в январе — марте 2022-го значение сократилось до 198,9 млрд, а в апреле — июне — до 110,8 млрд. Впрочем, с июля по сентябрь соответствующий показатель вырос до 184,9 млрд рублей.
«Существенный рост выдачи по сравнению с II кварталом был обусловлен эффектом низкой базы, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. Помимо вышеупомянутых факторов, серьёзное влияние на выдачу автокредитов в этом периоде также оказала возобновившаяся в июле 2022 года государственная программа льготного автокредитования», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Напомним, о возобновлении программы льготного автокредитования власти объявили в средине июля. Получить заём на выгодных условиях можно при покупке автомобилей российского производства марок УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны.
«В целом проблема сейчас состоит не в дефиците машин, а в том, что цены на них серьёзно возросли, а доходы покупателей — нет. Параллельный импорт — это пока слишком затратный механизм, и он не помогает снизить розничную стоимость авто для потребителя. Поэтому, безусловно, запуск льготного кредитования на российские авто и приход азиатских моделей помогут нашему рынку быстрее оправиться от потерь, так как других вариантов развития пока нет», — заключил Игорь Моржаретто.