«Активно заходят на наш рынок»: за счёт чего в России увеличиваются продажи китайских автомобилей

С начала 2022 года доля продаж китайских автомобилей в России увеличилась втрое и приблизилась к 30%. По словам экспертов, иномарки из КНР пытаются активно занять свободные ниши после ухода ряда западных конкурентов. При этом азиатские модели практически не уступают по цене и качеству другим зарубежным аналогам, считают специалисты. Согласно подсчётам, в текущем году российский авторынок может просесть почти в два раза, однако приход машин из Китая и запуск государственной программы льготного кредитования на покупку отечественных авто помогут отрасли быстрее оправиться от потерь, уверены аналитики.

На фоне ухода многих западных автоконцернов из России китайские иномарки заняли практически треть рынка легковых машин страны. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Как подсчитали специалисты, в октябре 2022 года россияне купили больше 12,7 тыс. легковых авто из КНР. При этом всего на долю китайских машин пришлось 29,5% от общего объёма продаж.

«В то время как весь российский авторынок падает, продажи «китайцев» растут, причём уже третий месяц подряд. Так, в августе они увеличились на 20%, в сентябре — на 8%, а в октябре — на 3%. Соответственно, растёт и рыночная доля китайских брендов: если в январе — марте она составляла 9—10%, то теперь втрое больше», — говорится в исследовании.

Среди представленных в России моделей из азиатской республики самыми продаваемыми стали машины Haval. К этой марке относится примерно каждый третий (34%) купленный в октябре китайский автомобиль. Кроме того, у россиян большой популярностью пользуются авто таких брендов из КНР, как Chery (30%), Geely (19,4%) и Exeed (9,1%).

«Мы видим, что большинство других иностранных компаний ушли из России. В то же время китайские автопроизводители активно заходят на наш рынок, пытаясь оперативно занять освободившуюся нишу. При этом китайцы предлагают много интересных моделей, которые по своему наполнению вполне могут заинтересовать россиян», — рассказал RT партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, на сегодняшний день китайские машины по своей стоимости практически сравнялись с моделями других зарубежных производителей. Более того, за последние годы представители автопрома КНР серьёзно улучшили качественные характеристики своей продукции, отметил специалист.

«По качеству китайские авто сейчас фактически приблизились к корейским моделям. Между тем оставшиеся корейские машины у нас на рынке сильно подорожали, так как трейдеры пытаются заработать, продавая остатки. Ввозимые по параллельному импорту автомобили также стали значительно дороже, чем они были, когда ввозились официальными поставщиками или собирались у нас», — добавил собеседник RT.

В этих условиях, полагает Игорь Моржаретто, доля китайского автопрома в России продолжит расти в обозримой перспективе. При этом уже в 2023 году рынок страны может быть практически полностью поделён между АвтоВАЗом и производителями из азиатской республики, не исключил специалист. Аналогичной точки зрения придерживается и аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

«Учитывая, что около 80% продаваемых автомобилей в нашей стране собирались в РФ, теперь без комплектующих и поставок готовых машин у нас фактически остались только китайские и российские марки. Модели брендов из других стран — это либо остатки запасов, сделанных до марта 2022 года, либо авто, собранные из запасов комплектующих на российских площадках, либо параллельный импорт», — рассказал Фёдоров.

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В сложившихся обстоятельствах доля продаж автомобилей марки Lada на российском рынке в октябре увеличилась до 39,5% по сравнению с 19,2% год назад, свидетельствуют данные «Автостата». Вместе с тем возможности для серьёзного наращивания собственного производства машин в стране пока ограниченные, отметил Алексей Фёдоров. Так, по его словам, значительная часть комплектующих для российских авто производилась ушедшими иностранными брендами.

«В Китае ситуация с этим обстоит гораздо лучше. Именно поэтому производители из Поднебесной получили все условия для достаточно лёгкой экспансии автомобильного рынка России», — подчеркнул специалист.

Дело времени

Всего с января по октябрь 2022 года в России было продано чуть больше 518 тыс. новых автомобилей. Это на 59,6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, говорится в материалах «Автостата». В ближайшие месяцы темпы падения рынка могут замедлиться, однако на данный момент прогнозы аналитиков пока заметно отличаются.

Отметим, что в прошлом году продажи новых авто в России превысили 1,51 млн штук. Как полагают в «Автостате», по итогам 2022-го показатель сократится на 60% — до 600 тыс., а при оптимистичном сценарии — на 54%, до 690 тыс. В то же время эксперты компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России) ожидают падения рынка только на 50% — до 760 тыс. Похожей, но чуть более сдержанной оценки придерживаются и в Минпромторге РФ.

«Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс. единиц. Сейчас у нас такой период пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России», — приводит РИА Новости слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения ведомства Тиграна Парсаданяна.

РИА Новости

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По прогнозу компании «Технологии доверия», продажи новых легковых автомобилей в России смогут вернуться к докризисным значениям только в 2024 году. Впрочем, ситуация в отрасли пока ещё остаётся неопределённой, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от целого ряда факторов, отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Полное восстановление авторынка может занять несколько лет. Пожалуй, одним из главных факторов в этом вопросе будет то, насколько вырастут реальные доходы населения и готовы ли будут россияне покупать себе новые автомобили», — считает Деев.

Между тем рынок автомобильного кредитования в России уже начал восстанавливаться после резкого обвала в первой половине года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По оценке организации, если ещё с октября по декабрь 2021-го в стране было выдано автокредитов на сумму 296,1 млрд рублей, то уже в январе — марте 2022-го значение сократилось до 198,9 млрд, а в апреле — июне — до 110,8 млрд. Впрочем, с июля по сентябрь соответствующий показатель вырос до 184,9 млрд рублей.

«Существенный рост выдачи по сравнению с II кварталом был обусловлен эффектом низкой базы, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. Помимо вышеупомянутых факторов, серьёзное влияние на выдачу автокредитов в этом периоде также оказала возобновившаяся в июле 2022 года государственная программа льготного автокредитования», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, о возобновлении программы льготного автокредитования власти объявили в средине июля. Получить заём на выгодных условиях можно при покупке автомобилей российского производства марок УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны.

«В целом проблема сейчас состоит не в дефиците машин, а в том, что цены на них серьёзно возросли, а доходы покупателей — нет. Параллельный импорт — это пока слишком затратный механизм, и он не помогает снизить розничную стоимость авто для потребителя. Поэтому, безусловно, запуск льготного кредитования на российские авто и приход азиатских моделей помогут нашему рынку быстрее оправиться от потерь, так как других вариантов развития пока нет», — заключил Игорь Моржаретто.