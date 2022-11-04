До 3 трлн рублей: с чем связан резкий рост внутреннего рынка онлайн-торговли в России

По данным экспертов АКИТ, за последний год объём внутреннего рынка интернет-торговли в России вырос почти в полтора раза и приблизился к 3 трлн рублей. Как отмечают специалисты, после ухода части иностранных компаний из страны потребители стали активнее покупать их продукцию в онлайн-магазинах. Маркетплейсы, в свою очередь, продают оставшиеся запасы ушедших брендов и товары, поступающие по параллельному импорту. Что пользуется наибольшим спросом в российском сегменте интернет-ретейла — в материале RT.

С января по август 2022 года российские онлайн-магазины увеличили продажи товаров почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 2,96 трлн рублей. Такие данные RT представили специалисты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как подсчитали аналитики, за год доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли России выросла с 8,9 до 11,1%. Всего за первые восемь месяцев 2022-го россияне купили на отечественных и зарубежных интернет-площадках товаров на 3,1 трлн рублей. При этом показатели иностранных маркетплейсов заметно просели, признают эксперты.

«Если мы разредим эти два сегмента, мы увидим, что трансграничный рынок ушёл в глубокий минус. Рост российской интернет-торговли обеспечен именно внутренним рынком — он увеличился почти на 50%», — рассказал RT президент АКИТ Артём Соколов.

По его словам, в сегменте онлайн-ретейла сильнее всего вырос спрос на ювелирные изделия и часы. За год продажи в этой категории прибавили в среднем 238%. Кроме того, россияне стали гораздо чаще заказывать в интернете садовую технику и инструменты (сумма покупок увеличилась на 200%), а также материалы для творчества, аксессуары и товары для животных (на 100%).

«Изменения объёмов здесь связаны прежде всего с закрытием физической розницы ряда брендов. Товары определённых марок оказались доступны только в интернете», — пояснил Соколов.

Вместе с тем основной объём онлайн-покупок в России пришёлся на долю цифровой и бытовой техники (продажи выросли почти до 680 млрд рублей), мебели и товаров для дома (около 573 млрд), а также одежды и обуви (437 млрд). Кроме того, потребители активно заказывали в интернете продукты питания (на 400 млрд рублей) и товары для красоты и здоровья (231 млрд).

На фоне решения многих зарубежных брендов покинуть российский рынок отечественные онлайн-площадки стали основными каналами сбыта товарных запасов ушедшего бизнеса. Так, например, компания Wildberries начала продавать продукцию Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, в то время как Ozon и «Яндекс.Маркет» запустили отдельные разделы с товарами от IKEA, пишет ТАСС.

«Кроме того, рынок достаточно быстро отреагировал на уход иностранных платёжных систем. Банки и финансовые агрегаторы активно внедряли российские платёжные решения. Более широкое распространение получили карты МИР. В результате покупки в сети с онлайн-оплатой остаются такими же удобными, как и были до ухода западных игроков», — рассказали RT в пресс-службе сервиса интернет-эквайринга CloudPayments.

Также, по мнению специалистов, положительное влияние на рынок онлайн-торговли оказал запуск параллельного импорта. Речь идёт о ввозе в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Соответствующую инициативу правительство одобрило ещё в марте для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами на фоне ухода зарубежных брендов и торговых санкций Запада в отношении Москвы.

«Мы видим, что количество компаний, продающих в онлайне ввезённые по параллельному импорту товары, растёт в среднем на 20% в месяц. Речь идёт, например, о такой продукции, как автозапчасти, бытовая техника, электроника и гаджеты», — добавили в CloudPayments.

«Не выходя из дома»

Согласно прогнозу АКИТ, по итогам всего 2022 года рынок онлайн-торговли в России может вырасти на 40%. При этом общий объём продаж на отечественных и зарубежных интернет-площадках способен преодолеть планку в 5 трлн рублей, считает Артём Соколов.

В данный момент драйвером развития онлайн-покупок служит начало высокого сезона распродаж, пик которого будет ближе к декабрю из-за «чёрной пятницы» и предновогодних акций. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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«Сегодня удалённый формат позволяет сделать все необходимые покупки не выходя из дома. Такой способ имеет много плюсов, в частности, помогает избегать огромных очередей и более высоких цен, которые свойственны офлайн-точкам», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, уверенный рост российского рынка онлайн-торговли связан с увеличением числа и качества сервисов по доставке заказанных товаров до конечного потребителя. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

«В последнее время в России заметными темпами растёт количество логистических сервисов и ассортимент предоставляемых ими услуг. Таким образом онлайн-игроки активно развивают свою сеть в регионах. К примеру, не относящиеся к скоропортящимся товарам позиции теперь можно отправлять между городами», — отметила эксперт.

По её словам, дальнейшая цифровизация торговых процессов и рост интернет-продаж могут позитивно отразиться на экономике России в целом. Как полагает специалист, в первую очередь может улучшиться наполняемость бюджета страны.

«При таком развитии онлайн-торговли выгоду получают все участники. Покупатели быстрее могут расплачиваться за покупки, продавцы — сразу получать средства себе на счёт, а государство — чётко фиксировать объём поступающих денег и ожидать поступления с них налогов. Более того, онлайн-продажи позволяют вывести сегмент торговли из серой зоны, что повышает пополняемость казны», — заключила Милашевская.