«На исполнение обязательств перед гражданами»: правительство направит 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие расходов бюджета

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из Фонда национального благосостояния 1 трлн рублей на покрытие бюджетного дефицита. Как заявили в Минфине, средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами, погашение госдолга и кредиты регионам. Хотя на данный момент доходы государственной казны пока превышают объём расходов, ситуация может измениться в ближайшие месяцы, прогнозируют в кабмине. Эксперты связывают это в том числе с возросшими тратами правительства на поддержку экономики. Предполагается, что в течение следующих трёх лет бюджет России продолжит оставаться дефицитным, однако власти не планируют урезать финансирование приоритетных программ.

Правительство России направит 1 трлн рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующее распоряжение в четверг, 20 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Деньги на финансирование бюджетных расходов планируется выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кабмин имеет право на такое решение в соответствии с действующим законодательством, уточнили в Министерстве финансов.

«Средства будут направлены Минфином и пойдут в том числе на исполнение в полном объёме социальных обязательств перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам», — добавили в ведомстве.

Отметим, что за первые девять месяцев 2022 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в размере около 55 млрд рублей. Так, по данным Минфина, с января по сентябрь в казну поступило порядка 19,74 трлн рублей, а объём трат составил примерно 19,685 трлн рублей.

Впрочем, по итогам нынешнего года разница между доходами и расходами российской казны может стать отрицательной и превысить 1,3 трлн рублей (0,9% ВВП). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

«Цифра, скорее всего, подрастёт… Новые задачи возникают в текущем году», — заявлял в конце сентября министр финансов Антон Силуанов в эфире канала «Россия 1».

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Всего с января по декабрь 2022-го власти собираются направить на нужды бюджета из ФНБ около 3,2 трлн рублей. В результате уже к концу года в фонде должно будет остаться почти 9 трлн рублей.

«Необходимость выделения средств из ФНБ на покрытие дефицита бюджета связана прежде всего с мерами по поддержке экономики страны. Вторая причина — наращивание расходов по секретным и сверхсекретным статьям бюджета», — объяснил RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Как ожидают в правительстве, в течение следующих трёх лет разница между денежными поступлениями и тратами российской казны продолжит оставаться отрицательной, но будет постепенно сокращаться. Так, в 2023-м бюджетный дефицит может вырасти до 2% ВВП, однако уже в 2024-м показатель прогнозируется в объёме 1,4%, а в 2025-м — 0,7%.

Между тем в ближайшие несколько лет кабмин уже не планирует так же активно использовать средства ФНБ для покрытия дефицита и намерен компенсировать расходы бюджета преимущественно за счёт заимствований. Как отмечал Михаил Мишустин, уровень госдолга России при этом останется на приемлемом уровне.

Также по теме «Затраты будут абсолютно не критичны»: что означает введение военного положения в ряде регионов для экономики России Михаил Мишустин потребовал быстро нарастить выпуск необходимой продукции для ВС РФ после решения президента ввести военное положение в...

«Такой подход позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой стороны, будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике», — заявлял премьер.

В основном для покрытия бюджетного дефицита руководство страны будет занимать деньги на внутреннем рынке. Таким мнением с RT поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Займы для финансирования дефицита бюджета могут успешно проводиться в рублях. Этот инструмент будет интересен для российских участников рынка на фоне наблюдаемой сегодня стабильности национальной валюты и её умеренного укрепления», — пояснил эксперт.

Между тем даже с учётом прогнозируемого дефицита финансирование приоритетных экономических программ, в первую очередь социальных, урезаться не будет, считает Евгений Миронюк. Аналогичную позицию ранее озвучил и Антон Силуанов. По его словам, в ближайшие годы все обязательства перед россиянами будут обеспечены «в безусловном порядке». При этом правительство закладывает средства и на другие ключевые задачи.

«Что касается новых задач — это и задачи, связанные с технологическим суверенитетом, и с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства… Деньги на развитие отечественной авиапромышленности, инфраструктуры, на всё это предусмотрены… Необходимые ресурсы предусмотрены на восстановление экономик регионов, которые разрушены в результате тех действий со стороны Украины, которые мы сейчас наблюдаем», — отмечал Силуанов.