«На исполнение обязательств перед гражданами»: правительство направит 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие расходов бюджета
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Правительство России направит 1 трлн рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующее распоряжение в четверг, 20 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Деньги на финансирование бюджетных расходов планируется выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кабмин имеет право на такое решение в соответствии с действующим законодательством, уточнили в Министерстве финансов.
«Средства будут направлены Минфином и пойдут в том числе на исполнение в полном объёме социальных обязательств перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам», — добавили в ведомстве.
Отметим, что за первые девять месяцев 2022 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в размере около 55 млрд рублей. Так, по данным Минфина, с января по сентябрь в казну поступило порядка 19,74 трлн рублей, а объём трат составил примерно 19,685 трлн рублей.
Впрочем, по итогам нынешнего года разница между доходами и расходами российской казны может стать отрицательной и превысить 1,3 трлн рублей (0,9% ВВП). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
«Цифра, скорее всего, подрастёт… Новые задачи возникают в текущем году», — заявлял в конце сентября министр финансов Антон Силуанов в эфире канала «Россия 1».
- РИА Новости
- © Дмитрий Астахов
Всего с января по декабрь 2022-го власти собираются направить на нужды бюджета из ФНБ около 3,2 трлн рублей. В результате уже к концу года в фонде должно будет остаться почти 9 трлн рублей.
«Необходимость выделения средств из ФНБ на покрытие дефицита бюджета связана прежде всего с мерами по поддержке экономики страны. Вторая причина — наращивание расходов по секретным и сверхсекретным статьям бюджета», — объяснил RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
Как ожидают в правительстве, в течение следующих трёх лет разница между денежными поступлениями и тратами российской казны продолжит оставаться отрицательной, но будет постепенно сокращаться. Так, в 2023-м бюджетный дефицит может вырасти до 2% ВВП, однако уже в 2024-м показатель прогнозируется в объёме 1,4%, а в 2025-м — 0,7%.
Между тем в ближайшие несколько лет кабмин уже не планирует так же активно использовать средства ФНБ для покрытия дефицита и намерен компенсировать расходы бюджета преимущественно за счёт заимствований. Как отмечал Михаил Мишустин, уровень госдолга России при этом останется на приемлемом уровне.
«Такой подход позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой стороны, будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике», — заявлял премьер.
В основном для покрытия бюджетного дефицита руководство страны будет занимать деньги на внутреннем рынке. Таким мнением с RT поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Займы для финансирования дефицита бюджета могут успешно проводиться в рублях. Этот инструмент будет интересен для российских участников рынка на фоне наблюдаемой сегодня стабильности национальной валюты и её умеренного укрепления», — пояснил эксперт.
Между тем даже с учётом прогнозируемого дефицита финансирование приоритетных экономических программ, в первую очередь социальных, урезаться не будет, считает Евгений Миронюк. Аналогичную позицию ранее озвучил и Антон Силуанов. По его словам, в ближайшие годы все обязательства перед россиянами будут обеспечены «в безусловном порядке». При этом правительство закладывает средства и на другие ключевые задачи.
«Что касается новых задач — это и задачи, связанные с технологическим суверенитетом, и с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства… Деньги на развитие отечественной авиапромышленности, инфраструктуры, на всё это предусмотрены… Необходимые ресурсы предусмотрены на восстановление экономик регионов, которые разрушены в результате тех действий со стороны Украины, которые мы сейчас наблюдаем», — отмечал Силуанов.