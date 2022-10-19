«Затраты будут абсолютно не критичны»: что означает введение военного положения в ряде регионов для экономики России

Михаил Мишустин потребовал быстро нарастить выпуск необходимой продукции для ВС РФ после решения президента ввести военное положение в ряде регионов. Для этого кабмин собирается задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса и активнее привлекать бизнес работе. По словам специалистов, инициативы властей потребуют дополнительного финансирования и могут привести к увеличению бюджетного дефицита. Впрочем, как признают аналитики, у руководства страны достаточно ресурсов для покрытия расходов казны. Предполагается, что теперь ряд системообразующих предприятий будут больше переориентировны на гособоронзаказ. Впрочем, речь не идёт о переводе экономики на военные рельсы, а изменения не скажутся на большинстве населения, а также работе малого и среднего бизнеса, уверены эксперты.

На фоне введения военного положения в ряде российских регионов правительству необходимо повысить устойчивость работы экономики и промышленности. Об этом вечером в среду, 19 октября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, кабмин уже подготовил проект президентского указа о создании координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил. Новая структура будет оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В частности, речь идёт о поставках оборудования и техники для российских военных, проведении строительных работ и предоставлении транспорта.

«Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса. Активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной», — подчеркнул Мишустин.

Премьер призвал обеспечить военных экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями. Кроме того, у тех, кто защищает национальные интересы, должно быть достойное вознаграждение, добавил председатель кабинета министров.

Также по теме С 20 октября: Путин подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал...

«Глава государства определил, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тыс. рублей в месяц — для всех, в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. Положенные средства должны поступать людям в полном объёме и своевременно», — заявил Михаил Мишустин.

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Одновременно глава государства поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. При этом на территориях Центрального и Южного федеральных округов будет введён режим повышенной готовности.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также был подписан.

«Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищённость критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», — заявил Путин.

РИА Новости

© Сергей Ильин

Инициатива президента в первую очередь потребует увеличения бюджетных расходов, однако «затраты будут абсолютно не критичны». Об этом в беседе с RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Думаю, произойдёт некое перераспределение ресурсов бюджета. Вероятно, будет урезано финансирование малоэффективных и не самых насущных проектов, и больше денег направят на первостепенные нужды», — отметил Остапкович.

Похожую точку зрения выразил и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, предоставленные регионам полномочия подразумевают принятие оперативных решений, которые потребуют дополнительного финансирования.

С учётом возросших трат в 2022 году дефицит российского бюджета может превысить 1% ВВП, считает эксперт. Впрочем, как подчеркнул экономист, руководство страны сегодня располагает достаточным объёмом ресурсов для покрытия расходов казны, не прибегая к увеличению госдолга.

«Основные источники финансирования дефицита — это резервный фонд правительства и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, у нас сейчас пока не работает бюджетное правило, и сверхдоходы от продажи нефти и газа идут на текущие расходы кабмина. Цены на энергосырьё остаются достаточно высокими, что позволяет обеспечивать необходимый уровень доходов. Этого вполне хватает для решения нынешних проблем, так что каких-то системных последствий не будет», — подчеркнул Масленников.

На прежних рельсах

Возможный эффект от введения военного положения может быть связан с дополнительными ограничениями и обязательствами для граждан и организаций. Таким мнением с RT поделилась руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Например, в рамках реализации мер «для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения» могут устанавливаться целевые задания по обеспечению потребностей СВО. Они, в свою очередь, могут быть обязательными для выполнения», — подчеркнула эксперт.

Впрочем, в масштабах всей экономики решение президента вряд ли серьёзно отразится на рядовых гражданах, а также работе малого и среднего бизнеса, считает Георгий Остапкович. По его словам, изменения в основном коснутся системообразующих предприятий.

«Такие организации, в первую очередь работающие в сфере машиностроения и связанных с ОПК, будут больше переориентированы на гособоронзаказ. Может быть усилен контроль за их деятельностью и увеличено финансирование. На основную же часть экономики, на людей и производство гражданской продукции решение не повлияет», — уверен Георгий Остапкович.

При этом инициатива президента не подразумевает перевод экономики на военные рельсы, подчеркнул Остапкович. По его словам, речь может идти лишь о ряде организационных мероприятий. Для этого ещё в июле глава государства наделил правительство правом вводить спецмеры в сфере экономики при проведении Вооружёнными силами РФ операций за рубежом.

В частности, кабмин теперь может разбронировать материальные ценности госрезерва, временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, а бизнесу нельзя отказываться от госконтрактов. Всё это, по словам экспертов, нужно для устранения административных барьеров и более оперативного направления ресурсов на нужды армии.

«Подобные меры традиционно используются правительствами разных стран во время локальных конфликтов, аналогичных сегодняшнему. В таких случаях всегда требуется некая экономическая перезагрузка», — заключил Георгий Остапкович.