Законсервированные мощности: зачем нужен закон о спецмерах в экономике при проведении ВС России операций за рубежом

Президент России Владимир Путин наделил правительство правом вводить специальные меры в сфере экономики при проведении Вооружёнными силами РФ операций за пределами страны. Кабмину можно будет разбронировать материальные ценности госрезерва, временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также регулировать трудовые отношения в отдельных организациях. Бизнес при этом не сможет отказываться от госконтрактов. По мнению экспертов, инициатива позволит устранить административные барьеры для более оперативного направления ресурсов на нужды армии. В то же время речь не идёт о переводе всей экономики на военные рельсы.

Президент России Владимир Путин разрешил правительству вводить специальные экономические меры при проведении ВС страны операций за рубежом. Соответствующий закон глава государства подписал накануне, 14 июля.

«В целях обеспечения проведения Вооружёнными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ правительством РФ могут приниматься решения о введении специальных мер в сфере экономики», — говорится в документе.

При введении спецмер кабмин сможет разбронировать материальные ценности государственного резерва и временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты. Также правительству можно будет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, включая условия предоставления отпуска, работу во внеурочное, ночное время или в выходные.

В случае введения специальных мер в экономике юридические лица будут не вправе отказаться от заключения контрактов для проведения контртеррористических и иных операций ВС России за пределами страны. В свою очередь, госзаказчики в лице Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ смогут менять объём товаров и услуг в рамках заключённых договоров.

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По словам бывшего вице-премьера Юрия Борисова, инициатива актуальна «именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине». Спецмеры в экономике повысят эффективность работы организаций ОПК и позволят обеспечить Минобороны необходимыми ресурсами для скорейшего достижения целей спецоперации, считает экс-замглавы кабмина.

«Наша армия получает всё необходимое, предприятия работают бесперебойно, нагрузка на российский ОПК существенно возросла. В целях гарантированного обеспечения поставок вооружений и боеприпасов необходимо оптимизировать работу оборонно-промышленного комплекса и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки», — заявлял Борисов в Госдуме 5 июля.

При этом, как подчеркивал бывший вице-премьер, меры не предполагают перепрофилирование мощностей предприятий гражданских секторов экономики на нужды армии. Также зампред правительства исключил прекращение договоров предприятий ОПК с контрагентами, заключённых вне рамок гособоронзаказа.

Сотрудники завода порошковой металлургии "Полема" в Туле во время работы.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Специальные экономические меры и другие законодательные инициативы подобного рода традиционно используются правительствами стран в случае возникновения форсмажорных обстоятельств, рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, практически у всех крупных предприятий и бизнеса есть законсервированные мощности, которые включаются во время вооружённых конфликтов, эпидемий или природных катастроф. В такие периоды власти могут оперативно воспользоваться мобилизационными ресурсами экономических агентов, подчеркнул эксперт.

«То есть речь не идёт о переводе экономики на военные рельсы. Мобилизационные мощности открываются только в тех производствах, продукция которых необходима в определённый момент. В разное время почти все страны прибегали к таким мерам. Инициатива не ударит ни по экономике, ни по экономическим агентам. Более того, предприятия будут получать от государства дополнительную оплату за включение дополнительных мощностей, а сотрудники — надбавку за переработку», — объяснил Остапкович.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Он напомнил, что аналогичные механизмы уже были задействованы в России во время пандемии коронавируса. Так, например, многие компании, которые не были чисто медицинскими, активно выполняли заказы в сфере здравоохранения.

«То есть это не новая практика. Сейчас мы говорим скорее об устранении бюрократических барьеров. Ранее для использования мобилизационных мощностей бизнеса нужно было принимать разовые решения по каждому вопросу в отдельности. Однако сейчас можно будет ускорить процессы выполнения заказов на поставку тех или иных видов товаров для военных нужд. Для этого теперь есть законодательная база и чёткая последовательность действий», — заключил Масленников.