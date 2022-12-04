«Москва без проблем найдёт альтернативные рынки»: в ЕС опубликовали решение о введении потолка цен на нефть из России

Евросоюз опубликовал в своём официальном журнале решение о введении лимита цен на нефть из РФ $60 за баррель, которое вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. При этом чиновники в Брюсселе намерены каждые два месяца пересматривать предельную цену с учётом изменений на рынке сырья. Эксперты отмечают, что решение Евросоюза приведёт к росту стоимости нефти, при этом Россия сможет перераспределить поставки. По их мнению, проблем с выходом на альтернативные рынки потребления у Москвы не возникнет. Ранее Владимир Путин предупреждал страны Запада, что Москва не станет поставлять энергоносители тем, кто введёт потолок цен.

В официальном журнале Европейского союза опубликовали решение о введении потолка цен на российскую нефть $60 за баррель с 5 декабря.

«Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России», — говорится в документе.

При этом нововведение Брюсселя имеет переходный период в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Речь идёт о суднах, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.

«То, как функционирует механизм потолка цен, будет рассматриваться каждые два месяца, чтобы реагировать на события на рынке, и установлен он будет, по крайней мере, на 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты из расчёта на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — указали в ЕС.

Кроме того, Евросоюз намерен с 5 февраля ввести потолок цен на нефтепродукты из России. Лимит стоимости по этой категории Брюсселю ещё предстоит согласовать.

Европейский союз фактически сам себя выпорол в попытке продемонстрировать единство коллективного Запада перед «российской угрозой», заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Спрос на российское сырьё будет расти, и Москва без проблем найдёт альтернативные рынки потребления, что уже происходит. Напомню, что в этом году целый ряд стран, в том числе, Индия, Китай Турция заметно увеличили закупку российских энергоносителей», — сказал он.

В свою очередь, руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко, европейские чиновники своими законодательными инициативами вносят раздрай в энергетический рынок.

«Начнём с того, что пока никто не понимает, как этот ценовой потолок, как это эмбарго будет работать. Сама практика применения и вообще решение таким способом вводить какие-то ограничения, она абсолютно уникальна и соответствует текущему моменту, тому развалу скажем рыночных отношений, которые начались несколько лет назад с введением санкций», — заявил эксперт.

По его словам, пока никто до конца не понимает, как будут применяться ограничения и насколько жёсткими они будут.

«Сейчас ОПЕК+ должны принять решение, что толкнёт цены вверх. Можно предположить, что стоимость окажется в районе $100 за баррель. Если ограничения по поставкам будут жёсткими, то цены будут ещё выше. Для России сложившаяся ситуация означает только перераспределение потоков с европейского рынка на другие», — добавил Мищенко.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти»

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что европейский континент начинает жизнь без поставок энергоносителей из РФ.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — написал он в Twitter.

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение ЕС, выложил в своём Telegram-канале кадр с персонажем фильма Стэнли Кубрика «Сияние», который замёрз в снегу.

«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…», — говорится в подписи на картинке.

Напомним, что Владимир Путин ещё в сентябре указывал, что Россия не будет поставлять какие-либо энергоносители в страны, которые введут лимитирование цен. Глава государства подчёркивал, что российская сторона не будет выполнять ничего навязанного извне: «Нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».