ЕС опубликовал в журнале решение об ограничении цен на российскую нефть

Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

Как отмечается в документе, цена за баррель нефти устанавливается на уровне $60.

«Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой... сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России», — говорится в заявлении.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал несерьёзным решение G7 и ЕС установить потолок цен на нефть из России на уровне $60. По его мнению, это «слабая позиция».