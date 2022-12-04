ЕС опубликовал в журнале решение об ограничении цен на российскую нефть

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Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
ЕС опубликовал в журнале решение об ограничении цен на российскую нефть
  • РИА Новости

Как отмечается в документе, цена за баррель нефти устанавливается на уровне $60.

«Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой... сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России», — говорится в заявлении.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал несерьёзным решение G7 и ЕС установить потолок цен на нефть из России на уровне $60. По его мнению, это «слабая позиция».

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