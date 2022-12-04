ЕС опубликовал в журнале решение об ограничении цен на российскую нефть
- РИА Новости
Как отмечается в документе, цена за баррель нефти устанавливается на уровне $60.
«Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой... сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России», — говорится в заявлении.
3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал несерьёзным решение G7 и ЕС установить потолок цен на нефть из России на уровне $60. По его мнению, это «слабая позиция».