Еврокомиссия: G7, ЕС и Австралия согласовали введение потолка цен на нефть из России

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Страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель, сообщила Еврокомиссия.
Еврокомиссия: G7, ЕС и Австралия согласовали введение потолка цен на нефть из России
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  • © Westend61

«Группа семи» согласовала сегодня потолок цен на российскую нефть, Совет ЕС только что также параллельно утвердил это решение. Потолок будет установлен на уровне $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов.

При этом будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, которые загрузились до 5 декабря и разгрузятся в порту назначения до 19 января.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит цен будет регулируемым.

В Кремле ранее сообщили, что анализируют ситуацию с установлением потолка цен на нефть, определённая подготовка к такому потолку была проведена.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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