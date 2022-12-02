Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что потолок цен на российскую нефть будет регулируемым

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что лимит цен на поставляемую морем российскую нефть будет регулируемым.
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что потолок цен на российскую нефть будет регулируемым
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Она добавила, что установление предельной цены на российскую нефть продиктовано тремя целями.

«Первое — он (потолок. — RT) усиливает эффект наших санкций», — приводит слова фон дер Ляйен РИА Новости.

Второй целью глава ЕК назвала снижение доходов России от продажи нефти.

Третья цель, по словам фон дер Ляйен, заключается в стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках.

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар ранее заявила о возможности корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели.

Газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.

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