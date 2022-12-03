Зеленский остался недоволен уровнем установленного Западом потолка цен на нефть из России
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«Нельзя назвать серьёзным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция», — цитирует его РИА Новости.
Зеленский попросил мир «энергетически разоружить» Россию.
Третьего декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.