Зеленский остался недоволен уровнем установленного Западом потолка цен на нефть из России

Украинский президент Владимир Зеленский считает несерьёзным решение G7 и ЕС установить потолок цен на нефть из России на уровне $60. По его мнению, это «слабая позиция».

«Нельзя назвать серьёзным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский попросил мир «энергетически разоружить» Россию.

Третьего декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.