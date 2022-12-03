Еврокомиссия: введение предельной цены на нефть России предусматривает переходный период

В Еврокомиссии уточнили, что установление предельной цены на российскую нефть предполагает наличие переходного периода.

«Он (потолок. — RT) не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года», — говорится в релизе ЕК.

Кроме того, в релизе сказано, что Евросоюз планирует лишать страховок и финансирования суда, которые будут перевозить нефть из России по цене сверх установленной ЕС предельной.

Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит цен будет регулируемым.