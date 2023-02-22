По новым правилам: Совфед одобрил закон об изменении методики расчёта цен на российскую нефть

В среду, 22 февраля, Совет Федерации одобрил закон о новом способе определения цен на экспортируемую нефть для налогообложения энергетических компаний. Начиная с апреля власти собираются ограничить скидку на российское сырьё марки Urals к эталонному сорту Brent при расчёте НДПИ и НДД для бизнеса. На первых этапах максимальный размер такого дисконта должен будет составить $34 за баррель, но уже в июле эту планку предполагается опустить до $25. Как полагают эксперты, в результате бизнес будет поставлять сырьё за рубеж по более высокой стоимости и начнёт отчислять больше денег в бюджет. По оценке Совфеда, инициатива принесёт казне дополнительно около 660 млрд рублей.

С 1 апреля 2023 года в России должен измениться порядок определения цен на экспортируемую нефть для налогообложения энергоотрасли. Закон об этом в среду, 22 февраля, одобрил Совет Федерации.

Документ был инициирован правительством по поручению президента Владимира Путина и 16 февраля одобрен Государственной думой. В рамках инициативы предлагается ограничить скидку на российское сырьё марки Urals при расчёте налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход (НДД) компаний от производства углеводородов.

Так, начиная с апреля, если баррель нефти Urals на рынке будет продаваться со скидкой более $34 от цены эталонного сырья Brent, власти станут рассчитывать НДПИ и НДД исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent. В мае при налогообложении цену Urals станут учитывать как стоимость Brent минус $31, в июне начнёт применяться скидка $28, а в июле — $25.

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«С конца 2022-го на фоне вводимых Западом эмбарго и потолков цен на российские энергоносители дисконт в цене Urals к мировому эталону Brent сильно расширился. Это сказалось на доходах нашего бюджета, и власти решили поменять порядок расчёта Urals для целей налогообложения», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Напомним, в декабре 2022 года Евросоюз отказался от морских поставок сырой нефти из РФ. Одновременно ЕС вместе со странами G7 запретил своим компаниям страховать и перевозить российское сырьё в другие регионы мира, если цена в контракте превышает $60 за баррель. С 5 февраля аналогичные ограничения заработали в отношении нефтепродуктов, проданных Москвой дороже $45 и $100 за баррель в зависимости от категории топлива.

В ответ на действия Запада Россия с 1 февраля ввела запрет на продажу нефти тем странам, которые требуют соблюдения потолка цен при заключении договоров. В ближайшее время такие же меры должны будут коснуться экспорта нефтепродуктов. Российские компании тем временем переориентируют поставки сырья на новые рынки, но пока делают большие скидки для привлечения клиентов.

«Мы сейчас окончательно ушли на рынок Азии. Чтобы там успешно закрепиться и вытолкнуть конкурентов, нефтяники предлагают скидки. Плюс бизнес начал больше платить за перевозку, так как маршруты стали длиннее», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

РИА Новости

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Вместе с тем, по словам эксперта, в последнее время некоторые покупатели российской нефти стали воспринимать большие скидки как нечто само собой разумеющееся. Нынешняя ситуация по большей части устраивает нефтяников, но не государство, подчеркнул специалист.

«Власти хотят устроить своего рода встряску рынку и изменить положение дел. Поэтому с марта Россия планирует снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и тем самым ограничить предложение сырья на мировом рынке. В то же время за счёт одобренного Совфедом закона государство намерено стимулировать компании, чтобы те договаривались с потребителями о снижении скидки», — добавил Юшков.

В пользу бюджета

Согласно последнему отчёту Министерства финансов РФ, с 15 января по 14 февраля баррель российской нефти марки Urals продавался в среднем по $50,51. В то же время стоимость сырья Brent на мировом рынке колебалась в диапазоне $79—89 за баррель, свидетельствуют данные международной биржи ICE.

Сложившаяся ситуация привела к резкому сокращению нефтегазовых доходов российского бюджета. Как подсчитали специалисты Минфина, в январе 2023 года государственная казна получила от продажи углеводородов 426 млрд рублей, что оказалось почти в два раза (на 46%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В то же время ненефтегазовые доходы бюджета снизились на 28% в годовом выражении — до 931 млрд рублей, преимущественно за счёт сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. При этом расходы госказны, напротив, увеличились сразу на 59% — до 3,12 трлн рублей. В Минфине это объяснили дополнительными тратами на социальные нужды и поддержку экономики, а также финансированием некоторых расходных статей авансом.

В результате за январь дефицит российского бюджета составил 1,76 трлн рублей и превысил половину от заложенной на весь 2023 год суммы (2,93 трлн рублей, или 2% ВВП). В этих условиях Владимир Путин попросил правительство принять меры, чтобы предоставляемые Москвой скидки на нефть не создавали проблем для казны.

РИА Новости

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Как полагают специалисты, изменения в системе налогообложения нефтяного бизнеса отчасти помогут улучшить наполняемость бюджета. По оценке Совфеда, в 2023 году инициатива принесёт казне дополнительно порядка 660 млрд рублей.

Как отметил Игорь Юшков, теперь государству будет неважно, с какой именно скидкой нефтяники продают сырьё, так как рассчитывать налоги для бизнеса власти всё равно станут по зафиксированным в законе параметрам. В таких условиях поставщики, вероятно, будут вынуждены самостоятельно снижать дисконт на экспортируемую нефть, чтобы избежать убытков, считает эксперт. Похожей точки зрения придерживается и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Привязка к определённому дисконту не позволит нефтяным компаниям продавать сырьё дешевле, чем обозначено в законе. В противном случае им придётся делать дополнительные налоговые отчисления уже из собственных средств», — пояснил Чернов.

Отметим, что в бюджете на 2023 год заложена цена нефти Urals $70 за баррель. Таким образом, в апреле (при дисконте $34) для планового наполнения казны баррель Brent на глобальном рынке должен стоить не меньше $104, в мае — $101, в июне — $98, а в июле — $95.

Эксперты считают такие значения реалистичными. Как полагает Владимир Чернов, по мере оживления экономики Китая спрос на энергоресурсы в азиатской республике будет расти и тем самым подталкивать вверх мировые цены на углеводороды. В этом случае уже в середине года у российского бюджета будет шанс выйти в профицит, не исключил аналитик.

Без урезаний расходов

Помимо изменения методики расчёта цен на нефть, для наполнения бюджета Министерство финансов сейчас наращивает продажи валюты из Фонда национального благосостояния. Отметим, что размер средств в ФНБ сейчас превышает 10,8 трлн рублей.

Кроме того, правительство обсуждает с крупным бизнесом единовременный взнос в казну на общую сумму около 300 млрд рублей. По задумке властей, инициатива коснётся только тех компаний, которые получали сверхдоходы на протяжении последних двух лет. Причём, по словам главы Минфина Антона Силуанова, предприятия сами готовы поделиться частью полученной дополнительной прибыли с государством.

РИА Новости

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Вместе с тем главным источником покрытия бюджетных расходов по-прежнему будут заимствования на внутреннем рынке, отметил Силуанов. Для этого Министерство финансов выпускает специальные долговые облигации. Российские инвесторы покупают такие ценные бумаги и тем самым направляют деньги на государственные нужды, получая при этом стабильный доход в виде процентов.

«Мы предлагаем различные типы бумаг. Сейчас по большей части это бумаги средне- и долгосрочного периода хождения… Основные инвесторы в наши бумаги — это российские организации, в первую очередь, конечно, банковские и финансовые компании», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом, как подчеркнул глава Минфина, у государства сегодня есть все средства для полного выполнения своих обязательств, в первую очередь социальных. При этом даже с учётом возросших трат власти не видят причин для пересмотра параметров бюджета на текущий год.