С четвёртой попытки: Евросоюз ввёл десятый пакет санкций против России

После долгих переговоров Евросоюз с четвёртой попытки согласовал десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в чёрный список ЕС вошло 121 физическое и юридическое лицо. Новые рестрикции, в частности, затрагивают работу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, трёх российских банков и ряда связанных с ОПК организаций. Помимо этого, под ограничения теперь подпадает 49% экспорта из Европы в РФ. Впрочем, специалисты не видят серьёзных рисков для Москвы от очередного санкционного пакета. Более того, представленные инициативы могут обернуться потерями для самого ЕС, не исключают аналитики.

Страны Европейского союза после нескольких раундов неудачных переговоров всё же смогли утвердить перечень новых ограничений в отношении России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Десятый пакет санкций принят. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — написал Боррель в Twitter.

Так, в рамках одобренных рестрикций Евросоюз запретил вещание на своей территории телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Как объяснили в Совете ЕС, эти медиа находятся «под постоянным прямым или косвенным контролем» российского руководства и якобы используются Москвой для распространения «дезинформации и военной пропаганды».

Наряду с этим Евросоюз включил в санкционный список ещё 96 организаций, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу. В частности, речь идёт о юрлицах, связанных ЧВК «Вагнер», а также семи иранских предприятиях, которые используют европейские компоненты и якобы поставляют Москве военные беспилотники, заявили в Еврокомиссии.

Под санкции, в частности, попали Минобороны России СВР, МЧС ДНР, Фонд национального благосостояния и другие организации.

Среди физических лиц под санкциями — глава Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, политологи Сергей Кургинян и Виталий Третьяков, журналисты Кирилл Вышинский и Александр Коц, главред Regnum Марина Ахмедова и главред «России 24» Евгений Бекасов.

Кроме того, Евросоюз ввёл санкции против ещё трёх российских банков: Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф». Ограничения предусматривают заморозку активов этих компаний в ЕС, а также запрет на предоставление им денежных средств и других экономических ресурсов.

Также новые пакет ограничений запрещает транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения для избежания обхода санкций. Помимо этого, в список товаров, запрещённых к ввозу в РФ, добавлены спецтехника, запчасти и электроника.

«Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму €11,4 млрд… Они идут в дополнение к уже введённым ранее санкциям в отношении экспорта на €32,5 млрд. С учётом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввёл санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию», — отметили в Еврокомиссии.

Одновременно введён запрет на импорт в Европу из России синтетического каучука, битума и других материалов примерно на €1,3 млрд. Таким образом, все десять пакетов санкций теперь затрагивают около 58% поставок российских товаров в ЕС на сумму €90 млрд.

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В рамках новых ограничений гражданам РФ отныне запрещено занимать и руководящие должности на стратегических предприятиях в Евросоюзе. Более того, в соответствии с одобренными рестрикциями страны ЕС теперь должны будут отчитываться о замороженных у себя активах Банка России.

Себе дороже

Введением десятого пакета санкций Брюссель уже не скрывает своего желания нанести ущерб Москве любой ценой. Таким мнением в разговоре с RT поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«В последнее время мы видим большой поток информационных атак со стороны ЕС в сочетании с экономическим, психологическим, военным и культурным давлением на Россию. Запад пытается задушить нашу экономику, стремясь сделать страну управляемой и недееспособной. Тем не менее все эти попытки обречены на провал. Несмотря на санкции наша экономика остаётся рыночной и сильной», — подчеркнул Лобода.

По его словам, вводимые Евросоюзом протекционистские ограничения в торговле вредят всем участникам рынка. В результате потери самого ЕС от этих мер в текущем году могут оказаться ещё выше, чем в 2022-м, уверен эксперт.

В свою очередь, внесение ещё нескольких банков в санкционный список тоже вряд ли приведёт к серьёзным последствиям для России. Об этом RT рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Для банков, которые подпадут под ограничения, будут затруднены международные расчёты. Впрочем, я не думаю, что среди клиентов этих банков будет какая-то паника. В принципе за год банковская система уже адаптировалась к внешним ограничениям и поэтому продолжит работать в обычном режиме», — предположил Разуваев.

Как полагает Андрей Лобода, запрет для россиян занимать руководящие должности в европейских организациях тоже не несёт серьёзных последствий. Так, наблюдаемая в последнее время деиндустриализация и спад энергоёмких производств в ЕС всё меньше привлекают топ-менеджеров из РФ к сотрудничеству, пояснил специалист.

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В целом, по оценке Александра Разуваева, каждый новый пакет западных санкций «имеет всё меньший эффект на российскую экономику». При этом даже требование руководства ЕС от своих стран отчитываться о замороженных резервах РФ тоже вряд ли будет выполняться, считает эксперт.

«Компаниям, которые работают с нашими резервами, невыгодно раскрывать данную информацию, так как они могут продолжать использовать эти деньги и зарабатывать на них. Поэтому они сейчас делают вид, что не могут найти наши средства», — добавил Разуваев.

Напомним, что в 2022 году западные страны, в основном европейские, заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов почти на $300 млрд. Впрочем, на сегодняшний день ЕС не может точно установить, где именно находится основная часть этих денег (около $258 млрд), пишет агентство Bloomberg.

Дефицит пакетов

Примечательно, что Евросоюзу удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций только с четвёртой попытки. Страны объединения начали обсуждать новые рестрикции ещё в среду и изначально планировали ввести ограничения 24 февраля — в день годовщины специальной военной операции РФ на Украине. Вместе с тем реализовать этот план так и не получилось из-за внутренних разногласий в союзе, пишет Reuters.

Как ранее отмечал глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому изданию LeSoir, ЕС уже принял все основные санкции против России. В этих условиях, по словам европейского чиновника, введение новых ограничений становится всё более затруднительным.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций. — RT). Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива... Когда вы уже приняли главные меры, то остаётся не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — цитирует Мишеля РИА Новости.

Только за последний год Запад ввёл почти 11,5 тыс. различных антироссийских санкций. При этом всего в отношении РФ сегодня действует свыше 14,1 тыс. рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

На фоне такого беспрецедентного внешнего давления ещё весной 2022-го ряд экспертов прогнозировали обвал российской экономики по итогам года на 10—25%. Впрочем, реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Как заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля, своими действиями Запад попытался «смять нашу экономику», лишить её доступа к внешним зарубежным рынкам, ударить по доходам страны и «заставить страдать наших граждан». Вместе с тем этот расчёт не оправдался, подчеркнул глава государства.

«Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей», — рассказал Путин.

РИА Новости

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В то же время, по его словам, инициаторы санкций наказывают самих себя, поскольку антироссийские ограничения спровоцировали энергетический кризис на Западе, потерю рабочих мест, закрытие предприятий и рост цен. Так, если в России инфляция сегодня составляет около 11,4%, а в ближайшие месяцы должна опуститься до 4—5%, то в некоторых странах Евросоюза показатель сейчас превышает 12, 17 и даже 20%.

При этом, согласно оценкам Международного валютного фонда и Центробанка, уже в 2023 году российская экономика может вернуться на положительную траекторию. Так, эксперты МВФ прогнозируют увеличение ВВП страны на 0,3%, а специалисты ЦБ не исключают рост на 1%.

«Экономика России преодолела возникшие риски — преодолела. Да, многие из этих рисков было невозможно просчитать заранее, реагировать приходилось в буквальном смысле с колёс, по мере возникновения проблем... Что ещё важно? Экономический спад в прошлом году был зафиксирован только во II квартале — уже в III и IV кварталах отмечался рост, подъём. Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики», — подчеркнул Владимир Путин.