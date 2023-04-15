Венгрия временно запрещает импорт сельхозпродуктов с Украины

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Минсельхоз Венгрии заявил, что ведомство до 30 июня 2023 года запрещает импорт сельхозпродуктов с Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление венгерского министра сельского хозяйства Иштвана Надя.

«В отсутствие значимых мер ЕС оно (правительство Венгрии. — RT) временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — заявил он.

Отмечается, что Венгрия ожидает от Европейского союза мер по поддержке аграриев, а также пересмотра правил беспошлинного ввоза украинских сельхозпродуктов.

Ранее сообщалось, что польский кабмин уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна.

В связи с этим Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обвинило Польшу в нарушении договорённостей по украинскому зерну.

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