Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств запретить импорт украинского зерна

Польский кабмин уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна, сообщает правительство республики.

«Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины», — передаёт сообщение РИА Новости.

11 апреля министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.

Он заявил о планах обратиться к ЕС с призывом основательно пересмотреть проект постановления об освобождении от пошлин на очередной период товаров и продуктов с Украины.

Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан заявил, что в украинском зерне, которое следует транзитом через Словакию, нашли повышенное содержание пестицидов.