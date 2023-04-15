Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств запретить импорт украинского зерна

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Польский кабмин уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна, сообщает правительство республики.
Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств запретить импорт украинского зерна
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины», — передаёт сообщение РИА Новости.

11 апреля министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.

Он заявил о планах обратиться к ЕС с призывом основательно пересмотреть проект постановления об освобождении от пошлин на очередной период товаров и продуктов с Украины.

Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан заявил, что в украинском зерне, которое следует транзитом через Словакию, нашли повышенное содержание пестицидов.

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