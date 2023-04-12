В Словакии обнаружили повышенное содержание пестицидов в украинской пшенице

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В украинском зерне, которое следует транзитом через Словакию, нашли повышенное содержание пестицидов, сообщил словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан.
В Словакии обнаружили повышенное содержание пестицидов в украинской пшенице
  • РИА Новости

«Ещё перед тем, как мы ввели пломбирование всех фур с украинским зерном, следующих транзитом [через Словакию], был взят довольно большой образец украинского зерна, при исследовании которого три независимых аккредитованных лаборатории подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов», — цитирует его ТАСС.

Вскоре ведомство получит результаты анализов на предмет того, могут ли пестициды быть опасны для здоровья, отметил министр.

Партия пшеницы задержана, речь идёт о 1,5 тыс. т пшеницы.

Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс ранее заявил, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно.

7 апреля он сообщил, что Украина согласилась перестать экспортировать своё зерно в Польшу, оставив только транзит.

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