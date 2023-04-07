Украина согласилась приостановить импорт зерна в Польшу из-за проблем у польских фермеров

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Украина согласилась перестать импортировать своё зерно в Польшу и оставит только транзит, сообщил польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс. Особую проблему для польских фермеров представляли пшеница, кукуруза, рапс и подсолнух, отметил он.
Украина согласилась приостановить импорт зерна в Польшу из-за проблем у польских фермеров
  • AP

«Украинская сторона предложила, чтобы в течение определённого времени очень сильно ограничить, а в данный момент даже прекратить полностью ввоз зерна в Польшу», — сказал он журналистам.

Транзит украинского зерна через Польшу будет жёстко контролироваться, чтобы оно не оставалось в стране, добавил он, слова министра приводит РИА Новости.

Такие меры приняты в том числе для того, чтобы разгрузить польские зернохранилища от украинского зерна до начала уборочной кампании.

Вместе с этим министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что импорт зерна в Польшу прекращается до нового сезона.

В конце марта лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

Так, 7 апреля болгарские фермеры возобновили протесты из-за дешёвого украинского зерна.

Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с поставками своего зерна в Польшу.

По оценкам агентства Bloomberg, фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии испытывают финансовые сложности, эта проблема может привести к потере поддержки Киева со стороны Европы.

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