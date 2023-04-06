Польский президент Анджей Дуда призвал Украину бороться с поставками своего зерна в Польшу

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина должна бороться с поставками своего зерна в Польшу.
Польский президент Анджей Дуда призвал Украину бороться с поставками своего зерна в Польшу
  • AFP

«Необходимо принять меры по обе стороны польско-украинской границы, чтобы усилить контроль за потоками зерна, чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, назначая новым министром сельского хозяйства и развития села Роберта Телюса.

Ранее лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

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