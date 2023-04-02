Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за проблем с зерном

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Фермеры в ряде европейских стран столкнулись с проблемами из-за низких цен в связи с притоком украинского зерна.
Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за проблем с зерном
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии испытывают финансовые сложности в связи с потоком дешёвого украинского зерна.

По данным агентства, этот вопрос может привести к потере поддержки Киева со стороны Европы.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

Французская Le Figaro писала, что соседние с Украиной страны, расположенные в Восточной Европе, дорого платят за содействие ей в осуществлении сельскохозяйственного экспорта.

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