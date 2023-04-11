Власти Польши заявили о необходимости как можно скорее вывезти из страны украинское зерно
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«Сегодня мы должны остановить наплыв зерна и запустить максимально возможный вывоз зерна из Польши», — приводит РИА Новости его слова в эфире Польского радио.
Он призвал власти страны самостоятельно искать рынки сбыта и не рассчитывать на помощь европейских институтов.
7 апреля Телюс сообщил, что Украина согласилась перестать экспортировать своё зерно в Польшу, оставив только транзит.
Особую проблему для польских фермеров представляли пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник, отметил он.
Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с незаконными поставками своего зерна в Польшу.