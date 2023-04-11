Власти Польши заявили о необходимости как можно скорее вывезти из страны украинское зерно

Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс заявил, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно.

«Сегодня мы должны остановить наплыв зерна и запустить максимально возможный вывоз зерна из Польши», — приводит РИА Новости его слова в эфире Польского радио.

Он призвал власти страны самостоятельно искать рынки сбыта и не рассчитывать на помощь европейских институтов.

7 апреля Телюс сообщил, что Украина согласилась перестать экспортировать своё зерно в Польшу, оставив только транзит.

Особую проблему для польских фермеров представляли пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник, отметил он.

Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с незаконными поставками своего зерна в Польшу.