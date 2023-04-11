Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС
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Об этом он сказал по итогам заседания антикризисного штаба на тему поступления большого количества зерна с Украины.
Телус рассказал, что попросит о поддержке коллег из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии.
Министр заявил о планах обратиться к ЕС с призывом основательно пересмотреть проект постановления об освобождении от пошлин на очередной период товаров и продуктов с Украины.
По его словам, «Украине нужно помогать», но необходимо «справляться всем вместе».
«Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять (украинское зерно. — RT) в Европейском союзе, каким-то образом производить релокацию, так чтобы тяжесть несли не только отдельные государства», — цитирует его РИА Новости.
В конце марта лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
7 апреля болгарские фермеры возобновили протесты из-за дешёвого украинского зерна.
Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с поставками своего зерна в Польшу.