Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.

Об этом он сказал по итогам заседания антикризисного штаба на тему поступления большого количества зерна с Украины.

Телус рассказал, что попросит о поддержке коллег из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Министр заявил о планах обратиться к ЕС с призывом основательно пересмотреть проект постановления об освобождении от пошлин на очередной период товаров и продуктов с Украины.

По его словам, «Украине нужно помогать», но необходимо «справляться всем вместе».

«Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять (украинское зерно. — RT) в Европейском союзе, каким-то образом производить релокацию, так чтобы тяжесть несли не только отдельные государства», — цитирует его РИА Новости.

В конце марта лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

7 апреля болгарские фермеры возобновили протесты из-за дешёвого украинского зерна.

Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с поставками своего зерна в Польшу.