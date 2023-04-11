Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС

Короткая ссылка
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.
Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Georgy Rozov / EyeEm

Об этом он сказал по итогам заседания антикризисного штаба на тему поступления большого количества зерна с Украины.

Телус рассказал, что попросит о поддержке коллег из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Министр заявил о планах обратиться к ЕС с призывом основательно пересмотреть проект постановления об освобождении от пошлин на очередной период товаров и продуктов с Украины.

По его словам, «Украине нужно помогать», но необходимо «справляться всем вместе».

«Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять (украинское зерно. — RT) в Европейском союзе, каким-то образом производить релокацию, так чтобы тяжесть несли не только отдельные государства», — цитирует его РИА Новости.

В конце марта лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

7 апреля болгарские фермеры возобновили протесты из-за дешёвого украинского зерна.

Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с поставками своего зерна в Польшу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить