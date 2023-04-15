На Украине обвинили Польшу в нарушении договорённостей по украинскому зерну

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обвинило Польшу в нарушении договорённостей по украинскому зерну в связи с запретом польской стороны ввоза в страну соответствующей продукции.
На Украине обвинили Польшу в нарушении договорённостей по украинскому зерну
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

«Решения польской стороны противоречат нашим договорённостям», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

По данным министерства, неделю назад стороны согласовали, что четыре культуры — пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса — до 1 июля 2023 года будут идти через Польшу только транзитом.

«Решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного решения ситуации», — отметили в украинском ведомстве.

Минагрополитики Украины предложило в ближайшее время согласовать с Варшавой новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши.

Ранее сообщалось, что польский кабмин уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна.

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