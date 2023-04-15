Захарова — о решении Варшавы по украинскому зерну: иуды к Пасхе подавились зерном
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«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», — написала Захарова в своём Telegram, комментируя решение польской стороны.
Ранее сообщалось, что польский кабмин уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна.
11 апреля министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.