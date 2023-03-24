Орбан заявил о намерении Европы защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно
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Об этом он написал в своих соцсетях.
«Саммит ЕС завершился. Страны Центральной Европы договорились: при координации Матеуша Моравецкого мы будем вместе действовать, чтобы защитить фермеров от пагубных последствий демпинга на украинское зерно», — цитирует его РИА Новости.
В ещё одной своей соцсети Орбан уточнил, что, помимо Польши и Венгрии, речь идёт о Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии.
Ранее в ЕП заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.