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Орбан заявил о намерении Европы защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Центральная Европа будет защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно.
Орбан заявил о намерении Европы защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Саммит ЕС завершился. Страны Центральной Европы договорились: при координации Матеуша Моравецкого мы будем вместе действовать, чтобы защитить фермеров от пагубных последствий демпинга на украинское зерно», — цитирует его РИА Новости.

В ещё одной своей соцсети Орбан уточнил, что, помимо Польши и Венгрии, речь идёт о Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Ранее в ЕП заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

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