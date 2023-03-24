«Готовятся к длительной конфронтации»: как Евросоюз намерен наращивать производство оружия

Европейская комиссия разработает законодательные инициативы, которые позволят оперативно увеличить производство боеприпасов в странах Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По её словам, это необходимо, чтобы выполнить договорённость о передаче Украине 1 млн снарядов в течение года. Для достижения этих целей ЕК намерена проработать вопрос о строительстве, расширении и перепрофилировании производственных мощностей, а также об укреплении всей цепочки поставок боеприпасов. Эксперты отмечают, что заявление фон дер Ляйен было сделано на фоне звучащих в Брюсселе призывов перевести экономику ЕС на военные рельсы. Подобные инициативы могут свидетельствовать о том, что Евросоюз готовится к длительной конфронтации с Россией, полагают аналитики.

Еврокомиссия готовит законодательные предложения, которые позволят максимально оперативно нарастить производство боеприпасов в странах объединения, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

По её словам, это необходимо сделать, чтобы в течение года передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

«Я приветствую достигнутую Советом министров иностранных дел (ЕС. — RT) договорённость о поставке Украине 1 млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Разумеется, чтобы достичь этого, мы должны очень значительно увеличить производственные мощности по выпуску снарядов в Европе... Комиссия выступит с правовым предложением, которое позволит нарастить промышленное производство боеприпасов», — заявила она.

Как уточнила фон дер Ляйен, в рамках такого правового предложения может быть предусмотрено выделение средств из бюджета ЕС.

«Речь здесь идёт о строительстве, расширении и перепрофилировании производственных мощностей, а также об укреплении всей цепочки поставок боеприпасов, чтобы она функционировала быстро», — пояснила функционер.

На пресс-конференции глава ЕК также рассказала о возможном содержании 11-го пакета санкций против РФ. По её словам, главным образом он будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничительных мер.

Урсула фон дер Ляйен

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© Olivier Matthys

В тот же день на саммите Евросоюза было принято совместное заявление лидеров стран — членов ЕС, в котором они выразили поддержку плана ускоренной передачи боеприпасов Украине.

«Принимая во внимание интересы всех государств — членов в области безопасности и обороны, Европейский совет приветствует... договорённость о скорейшей поставке Украине боеприпасов класса «земля — земля» и артиллерийских боеприпасов, а также, по запросу, ракет, в том числе посредством совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира, с целью совместными усилиями предоставить 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев», — говорится в документе.

При этом в заявлении подчёркивается, что такие поставки должны осуществляться «без ущерба для специфики политики в области безопасности и обороны определённых государств — членов ЕС».

Стоит отметить, что в руководстве РФ неоднократно заявляли, что западные поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт. Однако в своём заявлении лидеры Евросоюза пообещали продолжать оказывать Украине все виды помощи, включая политическую, экономическую, гуманитарную и военную. Кроме того, они объявили о намерении поддерживать «украинские реформы», необходимые для вступления страны в европейское сообщество.

В то же время лидеры ЕС призвали все страны не предоставлять Москве материальную или другие формы помощи.

«Огромная административная проблема»

Как отмечают аналитики, планы передать Украине 1 млн боеприпасов и нарастить производство оружия реализуются на фоне звучащих в ЕС призывов перевести экономику Европы на военные рельсы. Так, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в начале марта отмечал, что оборонные компании ЕС должны перейти на «режим военной экономики».

По мнению политика, средства на эти цели необходимо взять в том числе из бюджета ЕС. Бретон также призывал облегчить доступ к средствам Европейского инвестиционного банка для оборонной промышленности.

С похожими предложениями в марте выступил и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он предложил план из трёх пунктов по поставкам снарядов Украине, который предполагает срочную отправку боеприпасов из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок ещё на €1 млрд и наращивание производства оружия.

Жозеп Боррель

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Планы ЕС нарастить объёмы выпуска военной продукции издание Politico называет амбициозными, однако отмечает, что Брюссель на этом пути может столкнуться с рядом трудностей. Так, одним из первых вызовов может стать согласование требований к военным заказам, чтобы они соответствовали артиллерийским орудиям и танкам, отправляемым Киеву, поскольку не все 155-мм снаряды одинаковы. Кроме того, отмечает издание, важным фактором может стать наблюдающаяся сейчас перегрузка сложной цепочки поставок из-за глобального спроса на сырьё.

Политически чувствительным Politico назвала вопрос о том, кто должен управлять совместным заказом на производство военной продукции: ЕС или отдельная страна? В соответствии со стратегией, предложенной Тьерри Бретоном и Жозепом Боррелем, функции информационного центра и заказчика будет выполнять Европейское оборонное агентство. Однако, отмечает издание, в Европе существует мнение, что этот небольшой межправительственный орган не обладает опытом управления такими сложными контрактами.

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Самым слабым элементом инвестиционного плана ЕС по наращиванию производства боеприпасов, по мнению Politico, является финансирование этих проектов из общего бюджета ЕС или Европейского фонда мира. Журналисты издания полагают, что вопрос выделения средств может стать предметом длительных переговоров внутри Евросоюза.

Кроме того, послужной список европейского сотрудничества в области вооружений «пока оставляет желать лучшего», заявил в интервью Politico исполнительный директор Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Ян Пи. По его словам, независимо от соглашений внутри ЕС конечное решение о производстве военной продукции принимает конкретное государство.

«Нельзя просто вливать деньги в систему и ожидать, что производство каким-то образом увеличится. Это огромная административная проблема», — сказал Пи.

Таким образом, компаниям потребуется уверенность в том, что правительства возьмут на себя многолетнее обязательство по значительному увеличению закупок, чтобы дать экономическую основу расширению производственных мощностей.

Между тем европейские промышленники жалуются, что не видят реальных долгосрочных сделок, которые позволили бы им расширить производство, несмотря на громкие заявления политиков. Так, портфель заказов на боеприпасы немецкой компании Rheinmetall увеличился на 40% в 2022 году, однако на предприятии констатируют, что они пока работают только на две трети мощности, ожидая новых государственных контрактов.

«Подрывает стабильность Евросоюза»

По словам эксперта РИСИ Сергея Ермакова, поставка ВСУ 1 млн боеприпасов станет значимым шагом со стороны ЕС в рамках подогревания украинского конфликта.

«Надо иметь в виду, что большинство стран Евросоюза одновременно являются и членами НАТО. Поэтому на эти государства оказывается давление по вопросу наращивания военных мощностей со стороны сразу двух организаций. При этом ЕС, как политическая и экономическая структура, играет даже более важную роль в этом процессе», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Солдат ВСУ устанавливает немецкую противотанковую мину DM22 в Донбассе

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Вместе с тем пока что рано говорить о полном переходе Евросоюза на военные рельсы, полагает Ермаков.

«Перевод экономики на военный режим чреват очень серьёзными экономическими издержками и чрезвычайно негативно повлияет на социально-политическую обстановку. Для реализации этих планов нужно, чтобы руководящие органы Евросоюза проявили жёсткость. Однако именно такой подход Брюссель сейчас и демонстрирует», — указал аналитик.

Он отметил, что руководство ЕС в этом вопросе игнорирует мнение жителей европейских стран.

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«Сейчас беспрецедентно расширяются информационно-пропагандистские и информационно-психологические кампании, которые направлены на то, чтобы убедить европейского обывателя в необходимости таких чрезвычайных мер. Поэтому европейские СМИ демонизируют РФ и пугают мир пресловутой «российской военной угрозой», — подчеркнул Ермаков.

По его словам, подобная политика является тупиковым путём, который подрывает стабильность самого Евросоюза и благосостояние стран, которые в него входят.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что решения западных стран в области наращивания производства оружия могут свидетельствовать о подготовке к длительному противостоянию с Москвой и Пекином.

«Для такого наращивания производства у Запада имеются все ресурсы», — сказал собеседник RT.

Схожей точки зрения придерживается и Сергей Ермаков.