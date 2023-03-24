Politico: в ЕС усомнились, что справятся с обещанными поставками боеприпасов для Украины

Европейский союз строит большие планы относительно наращивания оборонной промышленности и совместной закупки снарядов для ВСУ. Но некоторые члены организации и эксперты не уверены, что организации удастся осуществить это весьма нетривиальную задачу из-за различных трудностей, которые стоят на её пути, пишет Politico.

Европейский союз строит амбициозный план по совместной закупке «срочно необходимых» боеприпасов для Украины и наращиванию оборонной промышленности для «новой эры конфронтации» с Россией. Это важная и одновременно крайне сложная задача, поэтому некоторые члены организации не уверены, что Брюсселю она окажется по плечу, пишет Politico.

Поскольку ВСУ тратят боеприпасы быстрее, чем их производят все западные оружейные заводы, расширение производственных мощностей теперь является главным приоритетом блока. Поэтому ЕС согласился потратить €1 млрд на передачу Киеву большей части существующих запасов и ещё столько же на совместный заказ наиболее часто используемых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стандарта НАТО, отмечает издание.

Восемнадцать стран, в том числе Норвегия, не входящая в ЕС, согласились объединить свои заказы в рамках плана по поставке Украине 1 млн снарядов в этом году. Европейские лидеры должны подписать план, который в общих чертах основан на коллективных закупках вакцин во время пандемии COVID-19.

Во время недавнего тура по фабрикам, производящим боеприпасы и взрывчатые вещества, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о переходе экономики ЕС на «военные рельсы». При этом сама комиссия признала, что, возможно, ей не удастся удовлетворить потребности Украины.

«Подписание крупных контрактов, консолидированных на европейском уровне, станет для отрасли необходимым сигналом к действию. Но это не гарантирует своевременной доставки», — заявила Европарламенту комиссар Мейрид Макгиннесс.

Чтобы решить эту проблему, новая целевая группа ЕС по совместным оборонным закупкам определила 15 производителей в 11 странах, которые выпускают различные виды боеприпасов, используемых ВСУ. Но «дьявол кроется в деталях», подчёркивает издание.

Одним из первых вызовов будет попытка согласовать военные требования к заказам, чтобы они соответствовали артиллерийским орудиям и танкам, отправляемым Киеву, поскольку не все 155-миллиметровые снаряды одинаковы. Кроме того, необходимо ориентироваться в сложной цепочке поставок, которая уже перегружена из-за глобального спроса на сырьё.

Стоит также учитывать, что один из ведущих производителей боеприпасов BAE Systems исключён из программы Евросоюза, поскольку Соединённое Королевство больше не состоит в блоке. Следовательно, хотя у компании есть контракты с британским правительством на увеличение производства для поставок ВСУ, она не получит выгоды от совместных европейских заказов, поясняет издание.

Согласно плану блока, национальные заказы будут частично компенсированы Европейским фондом мира (ЕФМ), который увеличили до €5,9 млрд для частичного финансирования поставок оружия Киеву. Возможно, самый политически чувствительный спор касался того, кто должен управлять совместным заказом — ЕС или отдельная страна.

В соответствии со стратегией, предложенной Тьерри Бретоном и верховным представителем по

внешней политике Жозепом Боррелем, Европейское оборонное агентство (ЕОА) будет выполнять функции информационного центра и агентства-заказчика по проекту. Но критики говорят, что небольшой межправительственный орган не обладает собственным опытом управления такими сложными контрактами.

Между тем промышленники жалуются, что не видят реальных долгосрочных сделок, которые позволили бы им расширить производство, несмотря на громкие заявления политиков. Портфель заказов на боеприпасы Rheinmetall увеличился на 40% в 2022 году, но в немецкой компании говорят, что пока работают только на две трети мощности, ожидая новые государственные контракты.

«Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить», — заявил в недавнем интервью генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, после того как его компания объявила о рекордной прибыли. «В любой нехватке боеприпасов будет виновата не оборонная промышленность», — добавил он.

По словам Паппергера, производители не смогут удовлетворить потребности ВСУ, если правительства не увеличат расходы, чтобы удвоить свои производственные мощности. Тем не менее предложение о семилетнем инвестиционном плане по расширению производства боеприпасов в среднесрочной и долгосрочной перспективе является самой слабой из трёх столпов плана, поскольку оно зависит от будущего финансирования из общего бюджета ЕС или ЕФМ, что может стать предметом длительных переговоров.

Пока что послужной список европейского сотрудничества в области вооружений оставляет желать лучшего, и на его пути много ловушек, которые необходимо преодолеть. Такое мнение в интервью Politico высказал Ян Пи, исполнительный директор Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности, которая консультирует ЕС.

«Независимо от того, как вы просите промышленность увеличить производство, будь то государства-члены двустороннего, трёхстороннего или многостороннего соглашения, идут ли они с более крупными закупками с европейскими инструментами или без них, решение в первую очередь принимает государство-член. Ни ЕС, ни комиссия, ни отрасль», — отметил он.

«Нельзя просто вливать деньги в систему и ожидать, что производство каким-то образом увеличится. Это огромная административная проблема», — сказал Пи. Компаниям потребуется уверенность в том, что правительства возьмут на себя многолетнее обязательство по значительному увеличению закупок, чтобы дать экономическую основу расширению производственных мощностей.

Иными словами, если ЕС хочет завоевать авторитет в качестве важного игрока в оборонной сфере, то его плану необходимо осуществиться. Но пока первые показатели не обнадёживают, заключает Politico.