MW: поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном толкают Россию к «беспрецедентно жёсткому ответу»

Великобритания вместе с танками Challenger 2 собирается передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Как пишет Military Watch, весьма вероятно, что Лондон пытается создать прецедент, после которого оружие с обеднённым ураном на украинский фронт также поставят США и Германия. Применение такого оружия, особенно против населённых пунктов, может подвергнуть гражданское население огромной опасности и чревато беспрецедентно жёстким ответом Москвы. Потенциально это грозит обострением противостояния, вплоть до использования ядерных средств.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила, что в рамках очередного пакета помощи Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Как пишет Military Watch, боеприпасы будут поставлены вместе с танками Challenger 2.

«Помимо эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы предоставим Украине боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», — заявила Голди.

Скорее всего, речь идёт о боеприпасах L26A1 и L27A1, совместимых с нарезными пушками британских танков. В январе сообщалось, что «челленджеры» будут доставлены к концу марта. Таким образом, первое применение снарядов с обеднённым ураном против российских войск уже может быть неизбежным — это зависит от того, насколько украинские экипажи готовы к быстрому началу операций на передовой.

Поставки оружия с обеднённым ураном долгое время считались вопросом спорным, и глава российской делегации на Венских переговорах по военной безопасности и контролю вооружений Константин Гаврилов 25 января предупредил: «Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, чьё применение ведёт к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. Если западные страны предоставят киевским властям такие боеприпасы для тяжёлых боевых машин образца НАТО, российская сторона будет рассматривать этот шаг как применение против России грязноядерных бомб со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Что касается возможных ответов России, то Гаврилов уточнил: «Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и предпримут попытки захвата наших конституционно закреплённых территорий, это вынудит Москву предпринять жёсткие ответные действия. Не говорите, что мы вас не предупреждали».

Ряд аналитиков сочли это скрытой угрозой ядерного ответа со стороны России.

Весьма вероятно, что Великобритания пытается создать прецедент, после которого оружие с обеднённым ураном на украинский фронт также поставят США и Германия.

Обеднённый уран — один из самых тяжёлых элементов на планете. Он получается из низкоактивных радиоактивных отходов, оставшихся от производства ядерного топлива либо ядерных боеголовок, и доступен в больших количествах. Обеднённый уран широко применяется в западных противотанковых снарядах для обеспечения большей пробивной способности. Показательный тому пример — бронебойный оперённый подкалиберный снаряд M829, который совместим с M1 Abrams и Leopard 2. Использование таких снарядов чревато пагубными последствиями для окружающей среды: выбрасываемые в воздух радиоактивные частицы обеднённого урана могут перемещаться на расстояние свыше 40 км после каждого выстрела и легко попадают в дыхательные пути, а их период полураспада составляет свыше четырёх миллиардов лет.

Последствия обстрелов обеднённым ураном проявились сполна во время войны в Персидском заливе. Тогда командующий британским Королевским флотом Роберт Грин сообщил о «необъяснимом всплеске онкологических заболеваний и врождённых генетических уродств среди иракцев, особенно на юге страны вблизи полей сражений». В засекреченном докладе ООН, просочившемся в мае 1999 года, делаются аналогичные выводы: «Этот тип боеприпасов фактически представляет собой ядерные отходы, и его применение крайне опасно и вредно».

В следующем десятилетии во время войны в Ираке особенно мощным бомбардировкам с применением обеднённого урана со стороны американских войск подвергся город Фаллуджа. Профессор Крис Басби исследовал 4800 его жителей и выявил связь между обстрелами и стремительным ростом раковых заболеваний и врождённых дефектов: «Должно быть, атаки 2004 года сопровождались серьёзным мутагенным воздействием». При этом он заключил, что причиной стало некое урановое оружие.

Фаллуджский доклад с участием 11 экспертов и свыше 700 семей сравнил последствия для населения с участью «выживших в Хиросиме, которые подверглись воздействию ионизирующего излучения от самой бомбы и урана в виде радиоактивных осадков». Кроме того, впоследствии выяснилось, что оружие с обеднённым ураном привело к похожим последствиям и в Югославии, подвергшейся сильным бомбардировкам НАТО в 1999 году.

Применение оружия с обеднённым ураном, особенно против населённых пунктов, может подвергнуть гражданское русскоязычное население огромной опасности и чревато беспрецедентно жёстким ответом Москвы. Потенциально это грозит обострением противостояния — вплоть до использования ядерных средств.