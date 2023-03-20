Bloomberg: Евросоюз намерен отправить на Украину миллион артиллерийских снарядов за год

Члены Евросоюза намерены договориться о том, чтобы доставить на Украину миллион артиллерийских снарядов в течение следующего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники. Для закупки боеприпасов планируется выделить крупную сумму из Европейского фонда мира, поясняется в статье. Но для реализации этого плана, помимо достижения политического соглашения, предстоит ещё решить несколько технических вопросов.

Руководство Евросоюза планирует достичь соглашения между странами-членами о том, чтобы финансировать поставки дополнительного вооружения на Украину. Ожидается, что в ближайшие дни европейские министры должны одобрить отправку миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники.



Как рассчитывает Брюссель, министры иностранных дел и обороны стран ЕС должны поддержать предложение о том, чтобы выделить €1 млрд из Европейского фонда мира на совместную закупку боеприпасов для их поставки Киеву. Также планируется потратить ещё €1 млрд из того же фонда, чтобы возместить затраты для тех стран, которые уже отправляют боеприпасы на Украину из собственных запасов, поясняется в статье.



Предполагается, что совместные заказы вооружений будут направляться либо через проект закупок, возглавляемый Европейским оборонным агентством, либо отдельными странами ЕС, которые будут привлекать к реализации своих контрактов и другие страны, сообщили Bloomberg осведомлённые источники на условиях анонимности. По их сведениям, до 60% от стоимости всех оборонных заказов, доставленных на Украину, могут быть возмещены из средств Европейского фонда мира.



Ожидается, что план предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев также будет одобрен лидерами стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в конце этой недели, говорится в статье. Но помимо достижения политического соглашения, для реализации данного плана ещё предстоит решить несколько технических вопросов.



Во-первых, до сих пор не ясен объём столь необходимых для Киева 155-миллиметровых боеприпасов, уже имеющийся в настоящий момент на европейских складах, учитывая, что в Евросоюзе насчитывается около 15 производителей таких снарядов в 11 странах, поясняется в статье.

Ещё один открытый вопрос заключается в том, должны ли все усилия по закупкам вооружений быть сосредоточены только на европейских фирмах либо к этим контрактам можно будет подключать и поставщиков из стран, не входящих в Евросоюз, как рассказали источники. По их словам, на этом настаивают некоторые страны, которые опасаются, что у Европы окажется недостаточно производственных мощностей для достижения такой цели.



Ранее Киев уже заявлял, что в этом году ему потребуется миллион снарядов. А власти Эстонии подсчитали, что это будет стоить около €4 млрд, сообщается в статье. Именно Эстония первой выдвинула этот вопрос на обсуждение среди других членов Евросоюза месяц назад, предложив срочно профинансировать наращивание производственных мощностей, чтобы обеспечить необходимые поставки, пишет Bloomberg.



Как заявили эстонские власти, Украина использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. снарядов в месяц, однако европейская оборонная промышленность способна произвести за указанный период лишь около 25 тыс. новых снарядов. В то время как российская промышленность, по оценкам Эстонии, выпускает от 20 тыс. до 60 тыс. снарядов за день, сообщается в статье.



Ещё одной из проблем, с которой может столкнуться оборонная отрасль Евросоюза, является получение достаточного количества пороха, поскольку на данный момент он доступен лишь в небольшом числе европейских стран, рассказал корреспонденту Bloomberg один из источников. Он также пояснил, что, скорее всего, пройдёт ещё несколько недель, прежде чем будут получены ответы на эти важные вопросы.



Члены Евросоюза в настоящее время обсуждают способы увеличения производственных мощностей и совместных закупок боеприпасов как для оказания военной помощи Украине, так и для пополнения собственных запасов в будущем, говорится в статье. Выделение дополнительного финансирования для достижения этой цели должно стать политическим решением для ЕС, заключает Bloomberg.