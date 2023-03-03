Bloomberg: в Европе обсуждают срочный план увеличения поставок боеприпасов на Украину

В ЕС рассматривают комплексную инициативу по помощи ВСУ. Среди прочего предложение, объёмы финансирования которого не раскрываются, предусматривает немедленную передачу Киеву артиллерийских снарядов и расширение промышленных мощностей на территории блока, сообщает Bloomberg.

Европейский союз намерен предложить трёхвекторный план по обеспечению Украины боеприпасами. Инициатива должна стать ответом на призывы некоторых членов блока увеличить производственные мощности на континенте, пишет Bloomberg.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, предложение включает немедленную передачу боеприпасов, особенно 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или заказов, ожидающих выполнения, а также использование системы совместных закупок. Кроме того, в нём предусматривается наращивание производства на континенте для «удовлетворения текущего и будущего спроса».

Второй элемент плана ЕС касается обеспечения Украины боеприпасами в рамках семилетнего проекта закупок, который скоро будет запущен под руководством Европейского оборонного агентства. Он также должен покрыть запросы членов организации, начиная с патронов для стрелкового оружия и заканчивая 155-мм снарядами.

В документе указывается, что Европейский фонд мира (EPF), через который в настоящий момент Брюссель поддерживает поставки оружия ВСУ, возмещая то, что члены блока отправляют Киеву, тоже может быть использован в качестве варианта прямой закупки. Но для этого правительствам необходимо будет решить, как финансировать инициативу и, вероятно, поднять потолок её бюджета.

Ранее члены ЕС договорились увеличить максимальное финансирование EPF, которое составляло €5,7 млрд, на €2 млрд с возможностью добавить ещё несколько миллиардов евро на более позднем этапе. В общей сложности €3,6 млрд из этих средств уже выделили на поддержку украинской армии, в основном на возмещения расходов на поставки оружия союзниками, напоминает Bloomberg.

Наконец, ЕС планирует предложить различные шаги для увеличения производства в долгосрочной перспективе и преодоления некоторых проблем, с которыми сталкивается отрасль, чтобы позволить государствам-членам пополнить свои запасы. К ним относятся меры по реорганизации цепочек поставок и производственных линий, обеспечение эффективных закупочных процедур для оборонной продукции и сырья, содействие сотрудничеству компаний в совместных отраслевых усилиях по обеспечению доступности и поставок, решение проблем с финансированием, а также ускорение бюрократических процессов.

«Все три элемента имеют решающее значение для нашей поддержки продвижения Украины вперёд, — говорится в документе. — Все три направления должны осуществляться параллельно и в срочном порядке».

План перекликается с письмом, которое ведущий дипломат блока Жозеп Боррель направил министрам обороны ЕС на прошлой неделе. Но в новом документе почти не упоминаются точные суммы или легкодоступные источники финансирования для немедленного наращивания потенциала, обращает внимание Bloomberg.

Эстония, которая впервые подняла этот вопрос, заявила, что страны ЕС должны инвестировать около €4 млрд для совместной закупки 1 млн боеприпасов, которые, по словам Украины, ей нужны в этом году. Представители Таллина утверждали, у Европы уйдёт месяц, чтобы «произвести количество снарядов, которое Россия расходует за один день боёв», напоминает издание.

Поставка боеприпасов ВСУ стала главным приоритетом для Запада. Ожидается, что этот вопрос будет на повестке дня ближайшей встречи президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вашингтон призывает своих европейских союзников действовать как можно быстрее, отмечает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Министры обороны ЕС обсудят предложения на встрече в Швеции на следующей неделе. Предполагается, что соглашение будет достигнуто до их саммита в конце этого месяца в Брюсселе, заключает издание.