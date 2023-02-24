WP: Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Киеву объёмом $2 млрд

Министерство обороны Соединённых Штатов сообщило, что Киев получит новый пакет военной помощи на $2 млрд, пишет The Washington Post. По информации газеты, в пакет войдут беспилотники и различное оборудование, а также средства на закупку боеприпасов.

Пентагон объявил в пятницу о новом пакете «долгосрочной оборонной помощи» Киеву в размере $2 млрд, в который войдут боеприпасы, а также несколько разновидностей небольших высокотехнологичных беспилотников, сообщает The Washington Post.

Как уточняется в материале издания, в Минобороны США пояснили, что в пакет будут включены модернизированные барражирующие боеприпасы Switchblade 600, вооружения, предназначенные для борьбы с российскими БЛАП и оборудование для обнаружения систем РЭБ.

Кроме того, предусматривается передача Киеву средств на закупку дополнительных боеприпасов для РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и ракетных комплексов с лазерным наведением, пишет газета. Вместе с тем Пентагон на этот раз не стал предоставлять конкретные данные о том, сколько амуниции будет приобретено, подчёркивает обозреватель WP.

В американском минобороны также заявили, что выделенные средства покроют закупку оборудования для разминирования и средств связи, а также подготовку украинских военнослужащих и их тыловое обеспечение, пишет журналист.

По информации газеты, с учётом нового пакета общий объём военной помощи, предоставленной Украине американскими властями, достиг $32 млрд.

Как отметил в своём официальном заявлении министр обороны США Ллойд Остин, первая годовщина с момента начала конфликта на Украине станет для всех, кто «верит в свободу», шансом «снова сосредоточиться на долгосрочной поддержке» Киева и «вспомнить, что для России ставки в этом конфликте простираются далеко за пределы» украинских границ, пишет WP.

«Нас, быть может, и ждут тяжёлые времена, но не будем терять чёткое представление о том, что оказалось на кону на Украине — сделать так, чтобы мир, где существуют правила и права, сменил мир, в котором царствуют тирания и хаос», — приводит издание слова Остина.

По данным газеты, в рамках нового пакета помощи Киеву средства на заключение долгосрочных контрактов на закупку вооружений и оснащения будут выделяться посредством так называемой Инициативы по обеспечению оборонной поддержки Украине (Ukraine Security Assistance или USAI). Ранее Пентагон пользовался для обеспечения Украины оружием президентским правом на передачу военного снаряжения, которое давало ведомству возможность набирать необходимые вооружения из его собственных запасов и затем отправлять их украинцам в кратчайшие сроки — однако механизм USAI обеспечить такую же оперативность не позволяет, поэтому анонсированная техника и боеприпасы могут оказаться у Киева лишь через год-два, подчёркивает журналист издания.

Это значит, что новый пакет помощи вряд ли поможет украинским властям подготовится к новому наступлению, которое ожидается этой весной, констатирует автор.