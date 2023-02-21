BFM TV: евродепутат из Нацобъединения призвал вести мирные переговоры, а не передавать оружие Украине

Сейчас Западу лучше было бы вести мирные переговоры, а не переправлять на Украину всё больше вооружения, что приведёт только к эскалации, заявил в эфире BFM TV евродепутат от Национального объединения Тьерри Мариани. По его словам, в развязывании конфликта виноваты обе страны, не соблюдавшие Минские соглашения, притом что роль Франции и Германии как посредников заключалась в том, чтобы заставить их соблюдать.

МАКСИМ СВИТЕК, ведущий BFM TV: Джо Байден заявил, что нужно поставлять ещё больше оружия. А вы, напротив, говорите, что нужно прекратить поставки?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ, евродепутат от Национального объединения: Я думаю, что сейчас лучше было бы пытаться вести мирные переговоры, чем передавать всё больше оружия, потому что когда мы собираемся остановиться? Сначала ему (Зеленскому. — ИноТВ) были нужны деньги — мы дали деньги, затем он захотел боеприпасы — мы дали ему боеприпасы. Потом было противотанковое оружие — мы дали противотанковое оружие, артиллерийские установки и танки. Теперь он просит самолёты. Это всё же ведёт к эскалации. Передача самолётов будет означать…

УЛИСС ГОССЕ, обозреватель международных новостей BFM TV: Она нужна, потому что Путин уже год продолжает наступление и даже в настоящий момент — возможно, вас это порадует, — продолжает присоединять некоторые территории в Донбассе.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Меня это не радует, не передёргивайте.

УЛИСС ГОССЕ: Если Путин прекратит войну, новое оружие будет не нужно!

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Да, но послушайте, если бы Украина тоже была готова к переговорам, если бы Украина, как и Россия, соблюдала Минские соглашения, мы бы не очутились в такой ситуации…

УЛИСС ГОССЕ: Она была готова к переговорам до резни в Буче, которая сделала невозможными какие-либо переговоры.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Она никогда их не соблюдала. Извините, я уже говорил: обе стороны спровоцировали конфликт из-за несоблюдения Минских соглашений.

УЛИСС ГОССЕ: Их никто не соблюдал, даже Путин.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Я вам то же самое говорю: оба. И я думаю, что…

УЛИСС ГОССЕ: Но только один напал на другого.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: И я думаю, что роль Франции и Германии — но я так понимаю, что эти две страны в конечном итоге не верили в эти договорённости, — их роль заключалась в том, чтобы заставить соблюдать эти соглашения. Мы же присутствовали, когда заключались эти договорённости, мы их подписали. На самом деле мы подписали эти соглашения, но сейчас отмечаем, что никогда не заставляли их соблюдать. Сейчас идёт война. Проблема в том, как её остановить.