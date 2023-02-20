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Stern: Запад скептически отнёсся к мирной инициативе Китая ещё до её обнародования

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китай обещает представить мирный план по Украине 24 февраля, в годовщину начала военной спецоперации России, пишет немецкий журнал Stern. Однако Запад и Украина отнеслись к китайской инициативе скептически ещё до её обнародования. Киев подчёркивает, что не потерпит никаких территориальных уступок, а в Европе опасаются, что Пекин выставит страны Запада разжигателями войны.
Stern: Запад скептически отнёсся к мирной инициативе Китая ещё до её обнародования
АР

Это может стать самой большой новостью нынешней 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, пишет немецкий журнал Stern: в первую годовщину начала российской спецоперации на Украине Китай хочет представить свою мирную инициативу. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

По его словам, позиция Китая сводится к поддержке мирных переговоров. Пекин хочет сыграть в них конструктивную роль и представит свою инициативу 24 февраля. «Мы будем твёрдо стоять на стороне мира и диалога», — заявил Ван И.

Однако ещё до своего обнародования план Пекина встретил отторжение на Украине. Западные союзники также сомневаются в том, что инициатива Китая действительно может привести к миру.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически исключил какие-либо территориальные потери для своей страны. В интересах Украины, чтобы Китай сыграл свою роль в поисках мира, но территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению, сказал Кулеба журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности: «Никакие компромиссы невозможны». Кулеба подчеркнул, что Украина не согласится на мирный план «любой ценой».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила аналогичное мнение. Она высоко оценила мирную инициативу Китая, но в то же время исключила любые уступки территории России. Без полного вывода всех российских войск с Украины нет никаких шансов на окончание войны, сказала Бербок. «Даже если это тяжело», все требования закончить войну путём уступки территории России неприемлемы, утверждает она. «Это означало бы превратить людей в добычу России. Мы на это не пойдём».

По её словам, «мир во всём мире основан на том, что мы все признаём территориальную целостность и суверенитет каждой страны». В то же время, однако, очевидно, что необходимо использовать «каждую возможность» для достижения мира.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также предостерёг, что Путин не должен победить, потому что это стало бы сигналом для других о том, «что они могут получить всё силой».

«Китай не смог осудить вторжение», — сказал Столтенберг журналистам. Мирный план Пекина, по его мнению, «весьма туманен». Мир возможен только в том случае, если Россия будет уважать суверенитет Украины, подчеркнул генсек НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад скептически относится к китайской мирной инициативе, призывающей к немедленному прекращению огня. «Кто не хочет, чтобы оружие перестало стрелять? Но мы должны опасаться ловушек, которые могут быть расставлены», — подчеркнул он. Президент России Владимир Путин может решить, что для него «лучше всего объявить о немедленном прекращении огня» и создать «замороженный конфликт». По версии Блинкена, лидер Кремля «никогда не будет вести переговоры о завоёванной территории и использует время для отдыха, перевооружения, переоснащения и нового нападения».

Как отмечает издание, суверенитет Украины может стать главным камнем преткновения. Москва рассматривает Донбасс как российскую территорию. Если и Украина, и её партнёры откажутся уступить в этом вопросе, план Пекина, скорее всего, провалится, пишет Stern.

Эксперт по международным отношениям и геополитике Оксфордского университета Самуэль Рамани считает, что мирный план Китая выставит страны Запада разжигателями войны и «снимет всю вину» с России. Китай знает, что его призывы к диалогу и миру найдут отклик на «глобальном Юге». Действительно, китайские мирные планы, похоже, находят поддержку в Африке и Южной Америке.

Так, премьер-министр Намибии Саара Куугонгелва заявила: «Мы хотим решить проблему, мы не хотим искать виновного. Нет смысла в том, что Россия тратит деньги на оружие, а Запад финансирует Украину для покупки вооружений».

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в свою очередь заметил: «Мы должны попытаться найти решение. Мы не можем ограничиваться разговорами о войне. Я не говорю о немедленных переговорах — мы должны идти шаг за шагом и, возможно, сначала создать условия, которые позволят провести переговоры».

Некоторые западные страны рассматривают возможность продвижения новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в пользу Украины в надежде, что подавляющее большинство голосов «за» подчеркнёт отсутствие международной поддержки России, отмечает немецкий журнал Stern. В прошлом году 141 страна выразила поддержку Украине, но неизвестно, сколько новообращённых сейчас на «глобальном Юге». Одна из причин беспокойства Европы состоит в том, что мирное предложение Китая может подорвать усилия ООН, заключает издание.

 

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