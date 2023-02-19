«Переговоры с Путиным неизбежны» — лидера немецких левых возмутило отсутствие России на Мюнхенской конференции
В Германии проходит «Мюнхенская конференция по безопасности», но Россия на неё не приглашена, пишет Focus. Председатель мероприятия Кристоф Хойсген утверждает, что это правильное решение: «В прошлом в рамках Минских соглашений мы годами пытались добиться прогресса на пути переговоров». По его словам, и канцлер Германии Олаф Шольц неустанно искал «новое пространство для диалога». «В прошлом году мы приложили все возможные усилия, чтобы привести сюда русских до начала боевых действий, чтобы поговорить с ними, а они отказались приезжать, — объяснил он. — В этом году я не готов предоставить в Мюнхене сцену для несусветной демагогии и пропаганды такого человека как Сергей Лавров, который только насмехается над жертвами, так сильно страдающими от российских атак».
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