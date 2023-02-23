Диалог вместо конфронтации — лидер немецких левых призвала не допустить дальнейшей милитаризации Украины

Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо не поставлять Киеву вооружения, а продвигать дипломатическую инициативу, пишет на страницах Frankfurter Rundschau сопредседатель Левой партии Германии Жанин Висслер. По её словам, такой подход продиктован рациональным пониманием того, что сегодня противостояние ядерных держав может привести к гибели всего человечества. Это мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, подчёркивает она.

После начала боевых действий на Украине миллионы граждан этой страны стали беженцами, каждый день там умирают люди — и все они оставляют после себя скорбящие семьи и друзей, пишет на страницах Frankfurter Rundschau сопредседатель Левой партии Германии Жанин Висслер. Многие украинцы живут в постоянном страхе перед бомбардировками, у них нет электричества и воды. Никогда нельзя забывать о том, как боевые действия отражаются на судьбах отдельных граждан, но нужно также задаться главными вопросами, призывает автор: «Каким образом можно добиться скорейшего прекращения боевых действий и, соответственно, смерти людей? Как можно избежать длительного противостояния на истощение с большой угрозой обострения, как можно спасти жизни?»

Большая часть населения Германии сомневается, что поставка Киеву дополнительного и более тяжёлого вооружения поможет быстро добиться мира, продолжает Висслер. Но думающие и критически мыслящие люди, выступающие против военной помощи, подвергаются нападкам и дискредитируются, как будто тревога из-за возможного обострения конфликта равноценна поддержке главы Кремля Владимира Путина. Некоторые считают, что единственный способ выступать за мир и свободу — это поддерживать отправку на Украину танков. В действительности сейчас важно не допустить дальнейшей милитаризации страны, призывать к осуществлению дипломатической инициативы и выходить на улицы ради мира, призывает автор: «Необходима широкая общественная мобилизация».

Призывы к разоружению и мирному урегулированию конфликта продиктованы не «идеологическим упрямством», а рациональными соображениями, поясняет она. Ведь сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить всё человечество. Эта мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, и сегодня она справедлива как никогда. Путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий и достижение надёжного мира. С каждым днём, пока боевые действия продолжаются, увеличивается угроза обострения ситуации.

При этом некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатическую инициативу, что договориться с Путиным невозможно. «Но какие есть альтернативы? — пишет автор. — Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдёт последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?»

При этом, пока политики всё время говорят о нежелании договариваться, за кулисами переговоры всё же идут: была заключена зерновая сделка, осуществляется обмен военнопленными. Так почему бы не начать диалог о том, как шаг за шагом можно было бы добиться новых договорённостей. Например, создания охранных зон вокруг заводов и больниц, введения режима прекращения огня в определённых регионах, предлагает Висслер. По её словам, это поможет спасти жизни многих людей и открыть путь к дипломатическому урегулированию конфликта.

К тому же отказ от поставок танков, боевых самолётов или военных кораблей не означает отказ от солидарности по отношению к Украине. Киеву можно помочь в решении большого количества невоенных проблем, о которых в общественной дискуссии речь практически не заходит. Можно поставить украинцам миноискатели, помочь в восстановлении и ремонте критически важных объектов инфраструктуры, принять меры по урегулированию долговых обязательств государства. В заключение Висслер также приветствовала переговорную инициативу, предложенную Китаем, и призвала немецкие власти внести в неё свой вклад.