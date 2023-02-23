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Das Erste: Россия и Китай — лучшие друзья, но окончательно ссориться с Западом Пекин не готов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хотя отношения Китая и России не скреплены официальным союзом, их связывает стратегическое партнёрство и схожие представления о мире, пишет Das Erste. Китай нуждается в поддержке России в идеологической и геостратегической борьбе с США и успешно противостоит стремлению Запада изолировать Москву. Однако за время конфликта на Украине его собственная репутация значительно пострадала из-за близости к России. В этих условиях, как утверждает издание, новая мирная инициатива Пекина призвана послужить «сигналом примирения».
Das Erste: Россия и Китай — лучшие друзья, но окончательно ссориться с Западом Пекин не готов
AP

Главный дипломат Китая Ван И на этой неделе не оставил сомнений в том, на чьей стороне находится Пекин. «Отношения между Китаем и Россией прочны, как скала», — заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам в ходе визита в Москву, передаёт Das Erste.

Кроме того, китайское руководство распространяет второй нарратив: с момента начала кризиса, по словам министра иностранных дел Цинь Гана, Китай занимал «объективную и беспристрастную позицию».

Теперь Китай даже заявляет о себе как о возможном посреднике. Только на самом деле Китай, как утверждает издание, «не нейтрален и до сих пор не осудил» действия России, хотя уважение суверенитета страны является «краеугольным камнем китайской внешней политики».

Вместо этого, как и Россия, Пекин «указывает пальцем на США и расширение НАТО на восток», пишет автор статьи. Хотя отношения Китая и России не скреплены официальным союзом, их связывает стратегическое партнёрство. Владимир Путин и Си Цзиньпин, очевидно, преодолели давнее недоверие между своими странами: за последние 10 лет они встречались более 40 раз и незадолго до начала конфликта клялись в «безграничной дружбе».
 
«У них очень схожие представления о мире, — утверждает историк Джозеф Торигян из Американского университета в Вашингтоне. — Они очень скептически относятся к Западу, отвергают демократию и предполагаемое стремление США к гегемонии». И они хотят, чтобы Китай и Россия получили заслуженное уважение, в котором, по их мнению, «им отказывали в последние десятилетия».
 
В идеологической и геостратегической борьбе с США за власть и влияние в мире Китай нуждается в поддержке России — и взамен готов «смириться с войной, в которой КНР фактически не заинтересована». Китай успешно противостоял стремлению США и Европы изолировать Москву. Пекин отвергает санкции против России и даже получает от этого экономическую выгоду.
 
Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году составил €178 млрд — явный скачок по сравнению с предыдущим годом, как недавно заявила представитель Министерства коммерции Китая.
 
Прежде всего, Китай покупает у России больше нефти и газа — в настоящий момент, когда Россия не имеет доступа к европейскому рынку из-за санкций, по особенно низким ценам. Это усилило экономическую зависимость Москвы от Пекина. С другой стороны, на долю России приходится всего 3% совокупного товарооборота Китая со всеми странами.
 
Несколько иначе обстоит дело с сотрудничеством в области вооружений. Россия долгое время была одним из самых важных поставщиков оружия, однако сегодня Китай сам превратился в производителя оружия, утверждает Зено Леони, военный эксперт из Королевского колледжа Лондона.
 
«Китай уже много лет увеличивает свои военные расходы. В результате отношения с Россией медленно менялись. В то время как Россия продолжает поставлять в Китай истребители, двигатели и подводные лодки, Китай начал поставлять беспилотники, судовые двигатели и другие технологии», — отмечает Леони.
 
Пока, по словам Леони, «нет никаких доказательств того, что Китай напрямую поставляет оружие России» для конфликта на Украине. Заявления США о том, что Пекин планирует такие поставки, на этой неделе были с возмущением отвергнуты официальным представителем МИД КНР Ван Вэньбином.
 
Вэньбинь обвинил США в распространении дезинформации. Он подчеркнул, что Китай «не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США» в отношении российско-китайских связей. По его словам, оружие на поле боя непрерывно поставляют именно США. Китай, напротив, выступает за примирение и переговоры.
 
Всё более резкие антиамериканские настроения из Пекина, солидарность с Россией и одновременно диалог и план мирного урегулирования? По словам историка Джозефа Торигяна, за противоречивыми сигналами из Пекина скрываются его собственные противоречивые интересы.
 
«Китай хочет, чтобы Россия считала его верным и полезным партнёром. Но эта помощь имеет пределы, когда дело касается защиты собственных экономических интересов и собственной репутации, особенно в Европе», — поясняет эксперт.
 
Репутация Китая в Европе значительно пострадала за последние 12 месяцев из-за близости Пекина к Москве. По мнению экспертов, китайская мирная инициатива призвана послужить «сигналом примирения». Потому что Китай и Россия являются «по-настоящему лучшими друзьями». Но дружба, по-видимому, «не так безгранична, как им нравится утверждать», подытоживает Das Erste.
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