Полковник Макгрегор: правда об украинском конфликте начинает пробиваться в американские СМИ
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Если посмотреть на недавние статьи в New York Times и Washington Post, которые вышли за последние 48 часов, то мы увидим, как правда начинает проявляться в заметках о конфликте на Украине.
Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.
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