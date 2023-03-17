Полковник Макгрегор: правда об украинском конфликте начинает пробиваться в американские СМИ

В СМИ наконец начинает появляться правда про конфликт на Украине. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, как украинцы забирают на фронт всех без разбору, не обращая внимания на отсутствие подготовки. «У новобранцев на фронте средняя продолжительность жизни составляет 3—4 часа», — рассказал он в эфире Judging Freedom.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Если посмотреть на недавние статьи в New York Times и Washington Post, которые вышли за последние 48 часов, то мы увидим, как правда начинает проявляться в заметках о конфликте на Украине.

Я говорю об ужасающем количестве жертв, о том, что украинцы приняли на себя разрушительный удар российской артиллерии, российских ракет. Народ Украины живёт в ужасных условиях. Сейчас уже об этом говорится.

Нехватка людей ощущается так остро, что буквально вчера я получил информацию от жителей Одессы. Они рассказали мне, как на их глазах мужчин самых разных возрастов от 16 до 50 лет забирают отовсюду, даже из кафе и ресторанов в Одессе, и запихивают в грузовики. И они бесследно исчезают, без каких-либо обсуждений.

Ствол направляется в лицо — ты идёшь на фронт. И мы также знаем от украинских солдат, они публикуют это в интернете, что у новобранцев средняя продолжительность жизни на фронте составляет 3—4 часа. Потому что у этих людей нет опыта. Если им повезёт, они получат в какой-то момент 3—4 недели подготовки на стрельбище. Это же абсурд. У них убивают всё больше и больше людей совершенно впустую.

Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.