Fox News: «настоящий позор» — Зеленский устраивает гонения на христиан, а США это поддерживают

Зеленский устраивает на Украине гонения на христиан, закрывет православные храмы, арестовывает священников и монахов. При этом христианские лидеры США предпочитают об этом помалкивать, фактически одобряя его действия, отмечает в свой программе ведущий Fox News Такер Карлсон.

Чтобы поддержать политику Джо Байдена по Украине, вы должны поддерживать то, что украинское правительство делает с долларами американских налогоплательщиков, в том числе и преследования неблагонадёжных христиан внутри Украины.



Сейчас Зеленский закрывает храмы, принадлежащие Украинской Православной Церкви. Он заявляет, что стране нужна духовная независимость. Он в буквальном смысле закрывает храмы и арестовывает священников и монахинь, и это есть в интернете, можете посмотреть, если хотите. Напрашивается вопрос: почему христианские лидеры в Соединённых Штатах ничего об этом не говорят, а на деле фактически это одобряют? Так поступают и Рассел Мур, и многие другие.



С нами на связи Меган Бэшем, репортёр The Daily Wire. Меган, большое спасибо, что нашли время. Дело, похоже, серьёзное: я за всю свою жизнь не помню, чтобы европейская страна закрывала храмы и бросала христиан за решётку в таких масштабах. Почему никто из христианских лидеров здесь (в США. — ИноТВ) этого не заметил?



МЕГАН БЭШЕМ, журналист The Daily Wire: Да, это довольно удивительно, потому что, если посмотреть на ситуацию, то монахов выгоняют из монастыря XI века, а под этим храмом погребены* святые. В странах с либеральной демократией такого не увидишь…



Да.



МЕГАН БЭШЕМ: …И можно предположить, что те, кто представлял Зеленского героем, рукоплескал ему и уверял нас, что это тот, кого нам нужно поддерживать, кого мы должны поддержать как христиане, сейчас будут ставить его конкретные действия под вопрос, — но мы такого не наблюдаем. Когда он развернул то, что во многом можно охарактеризовать как гонения на верующих Украинской Православной Церкви, это обходят (в США. — ИноТВ) полным молчанием. С чем связано это молчание? Я бы даже указала на то, что эта ситуация особо не освещается такими средствами массовой информации, как издание Christianity Today, главным редактором которого является Рассел Мур.



И у меня серьёзный вопрос. Как можно писать столько статей о Трампе, который уже три года как не в должности, но ничего не говорить о том, что, вероятно, можно характеризовать как гонения за веру? Власти Украины заявляют, что обнаружили листовки, но вот и всё, на что они указывают. Они нашли в этих храмах какие-то рубли и листовки — не оружие, не что-то особенно страшное. И хочется спросить, почему об этом молчат.



Это просто позор. Храмы закрывают, священников арестовывают — а христианские лидеры в нашей стране ничего об этом не говорят? Я считаю, что это самый настоящий позор. Спасибо, что рассказали об этой ситуации. Меган, большое вам спасибо. Рад был вас видеть.



МЕГАН БЭШЕМ: Большое спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).