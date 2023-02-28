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Arirang: «Чистый понедельник» по-гречески — не пожалей муки для ближнего своего

Материал представлен в переводе ИноТВ
Накануне в греческом портовом городке Галаксидион прошло традиционное, но необычное для стороннего наблюдателя праздничное мероприятие. Его участники отмечали Чистый понедельник, кидая друг в друга крашеной мукой, сообщает Arirang.

И, наконец, на улицах греческого рыбацкого городка Галаксидион разразилась мучная война. Все эти сцены являются частью праздничного карнавала, который прошёл в понедельник по местному времени.

В этот день сотни гуляк, облачённых в очки и одноразовую одежду для защиты, бросали друг в друга ярко окрашенную муку. Это ежегодное мероприятие, называемое Чистым понедельником, знаменует окончание карнавального сезона и начало греческого православного поста.
 
Говорят, что эта традиция зародилась как акт неповиновения в XIX веке. В то время османы, оккупировавшие Грецию, запретили праздничный карнавал.
 
Дата публикации 28 февраля 2023 года.
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источник
Arirang Корея, Республика Азия
теги
Греция оккупация православная церковь праздник религия Турция
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