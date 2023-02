Guardian: Греция усилила охрану границ после землетрясения в Турции и Сирии

Власти Греции в минувшие выходные направили подкрепление на границу, чтобы предотвратить массовый поток беженцев после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Афины также призывают оказывать соседним странам больше гуманитарной помощи, чтобы предотвратить миграцию, и максимально укреплять пограничные ограждения и систему наблюдения во избежание кризисных ситуаций, пишет The Guardian.

Греция усилила пограничный контроль вдоль своей сухопутной и морской границы с Турцией, опасаясь новой волны беженцев и перемещённых лиц после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и на севере Сирии. Сотни дополнительно откомандированных пограничников приступили в выходные к патрулированию сухопутной греко-турецкой границы в регионе Эврос «на случай непредвиденных обстоятельств», сообщает The Guardian.



Подкрепление было направлено, чтобы предотвратить возможные новые потоки беженцев, поясняется в статье. «Массовое перемещение миллионов людей — это не решение», — заявил в этой связи греческий министр по делам миграции Нотис Митарачи. Он также подчеркнул, что необходимо направить в Турцию и Сирию дополнительную экстренную помощь, чтобы стимулировать людей не покидать родные места.



По прогнозам экспертов, многие из людей, оставшихся без крова после разрушительного землетрясения 6 февраля, которое унесло жизни более 50 тыс. человек, весной могут направиться в Европу, если в Турцию и Сирию не будет доставлено достаточно гуманитарной помощи. Поэтому Митарачи призвал своих европейских коллег также укреплять защиту границ с помощью усиленной инфраструктуры наблюдения и дополнительных ограждений, говорится в статье.



Выступая в конце прошлой недели на общеевропейской конференции, посвящённой пограничному управлению, греческий министр также заявил, что расширение стены вдоль сухопутной границы будет продолжаться вне зависимости от того, станет ли Евросоюз выделять финансирование для этого проекта. Греческие власти планируют, что к концу этого года протяжённость защитного барьера высотой 5 м должна увеличиться вдвое, несмотря на связанные с этим дискуссии, пишет The Guardian.



«Забор будет продлён по всей длине реки [Эврос], чтобы мы могли защитить Европейский континент от потоков незаконных мигрантов», — подчеркнул Митарачи. Правоцентристское правительство Греции также заявило, что закупит множество новых кораблей береговой охраны для патрулирования островов Эгейского моря, обращённых к турецкому побережью, что также подтверждает ужесточение позиции по отношению к беженцам, отмечается в статье.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, четырёхлетний срок полномочий которого заканчивается в июле этого года, проводил более жёсткую политику по вопросам миграции, чем его предшественник Алексис Ципрас. Подобный подход греческого правительства, которое не раз обвиняли в насильственном выселении или возвращении беженцев в приграничные районы, вызвал широкую критику, в том числе и со стороны руководства ЕС.



Однако власти Греции отвергают все обвинения и называют свою политику «строгой, но справедливой», сообщается в статье. В результате, на фоне усиления патрулей в Эгейском море всё большее число беженцев «рискуют жизнью и здоровьем», пытаясь обогнуть греческие острова и добраться на переполненных лодках из Турции в Италию. В частности, в минувшее воскресенье 59 беженцев были найдены мёртвыми после того, как их судно село на мель и разбилось в бурном море у берегов Калабрии, сообщает The Guardian.



Призывы к более жёстким действиям в адрес греческих властей заметно усилились после миграционного кризиса 2015 года, когда в Европе было предоставлено убежище почти для миллиона сирийцев, спасающихся от военного конфликта. При этом Брюссель уже выделил Греции больше денег на борьбу с миграцией, чем любому другому государству ЕС, учитывая, что она находится на переднем крае и первой встречает массовые потоки переселенцев, отмечается в статье.



Благодаря этой поддержке, в частности, на греческих островах Самосе, Леросе и Косе вместо примитивных лагерей для беженцев были созданы оборудованные «закрытые центры» для содержания под стражей. В этом году ожидается открытие аналогичных центров для лиц, ищущих убежища, на Лесбосе и Хиосе. В то же время правозащитные группы сравнивают эти места для размещения мигрантов с тюрьмами, говорится в статье.



Во время конференции, проходившей на прошлой неделе в окрестностях Афин, министры из 15 стран ЕС призвали не только заключать соглашения с третьими странами о приёме беженцев, но и оказывать дальнейшую финансовую поддержку для обеспечения «всех типов инфраструктуры по охране границ», пишет The Guardian.



«На данный момент для Европы крайне важно решить, какой именно тип миграционной политики нам нужен и, в частности, какой тип управления границами мы хотим», — в свою очередь, подчеркнул Митарачи, призвав продолжить борьбу с контрабандистами, которые, по его словам, «продают места» для получения убежища тем, кто способен за это заплатить, а не тем, кто в этом больше всего нуждается на самом деле.