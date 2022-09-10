19FortyFive: Эрдоган доведёт Турцию до войны с Грецией

Перспектива открытого вооружённого противостояния между Турцией и Грецией становится всё более вероятной, и это в первую очередь связано с президентом страны Реджепом Эрдоганом, пишет 19FortyFive. Как полагает внештатный обозреватель издания, Эрдоган отчаянно нуждается в отвлекающем манёвре, который позволит ему избежать народного гнева из-за постигшего Турцию экономического кризиса.

Список стран, которые «страдают от агрессивных действий Анкары», не назовёшь кратким, пишет 19FortyFive. Как напоминает внештатный обозреватель издания, Турция удерживает одну треть Кипра, применяла свои истребители F-16 и силы специального назначения против армян, каждый день наносит авиаудары по Ираку и успела создать на его территории уже 68 форпостов, включая полноценные военные базы, и ведёт «этнические чистки» на севере Сирии.

«На таком фоне вызывают справедливое беспокойство всё более частые угрозы со стороны турецкого президента Реджепа Эрдогана в адрес Греции», — полагает автор статьи. По мнению журналиста, хотя напряжённость между этими двумя членами НАТО регулярно возникает уже не один десяток лет, нынешний кризис — особенный, и обусловлено это четырьмя факторами.

Во-первых, Эрдоган является «реваншистом и этого даже не скрывает», подчёркивает обозреватель 19FortyFive. Он пытается добиться пересмотра в пользу Анкары Лозаннского мирного договора 1923 года, который закрепил границы Турции с Грецией и Болгарией, делает заведомо ложные заявления о том, что Афины якобы нарушают соглашения о демилитаризации, и вместе со своими соратниками настаивает на том, что Турции должны принадлежать все острова Эгейского моря, расположенные к востоку от срединной линии, перечисляет автор. Заявлениями Турция при этом не ограничивается — её самолеты постоянно нарушают воздушное пространство греческих островов, а заявления Госдепа США в духе «и нашим, и вашим» обстановку только усугубляют, констатирует журналист.

Второй фактор — состояние турецкой экономики, которая движется к краху, продолжает автор. Как отмечает журналист, инфляция в стране превышает 80%, за последние пять лет турецкая лира потеряла те же 80% своей стоимости — а Эрдоган и члены его семьи «каким-то необъяснимым с юридической точки зрения образом» за это время успели стать миллиардерами. Между тем, поскольку турецкий президент полностью подавил политических оппонентов, отправив часть из них за решётку, а часть — вытеснив за границу, ему просто не на кого свалить ответственность за экономические трудности, поэтому ему нужен кризис, который позволит переключить внимание публики — и захват греческих островов станет идеальным отвлекающим манёвром, рассуждает обозреватель 19FortyFive.

Аналогичная динамика наблюдается в плане выборов, которые уже не за горами, пишет журналист. «В Госдепе есть тенденция выдавать желаемое за действительное — и многие, кому небезразличны отношения между США и Турцией, признавая, каким проблемным человеком бывает Эрдоган, всё же надеются, что избиратели устанут от его перегибов и просто выгонят его с поста на выборах в следующем году, — разъясняет автор. — Такими своими надеждами они пользуются для того, чтобы сглаживать любые попытки призвать Турцию к ответу в рамках американской политической системы». «Но здесь есть проблема, и заключается она в том, что такой подход предполагает, будто Эрдоган, который сам называл себя слугой шариата и имамом Стамбула, подчинится воле народа, — убеждён журналист. — Правда же в том, что, если Эрдогану будет светить поражение с таким перевесом голосов, который не выйдет нивелировать при помощи подтасовок, он просто спровоцирует кризис и объявит чрезвычайное положение, получив повод вовсе не проводить выборы. И война с Грецией станет для него идеальным решением».

Последний фактор, обостряющий ситуацию, — решения администрации президента США Джо Байдена, которая явно допустила оплошность, полагает автор. По мысли обозревателя 19FortyFive, хотя Байден в начале срока проявил гораздо большую стойкость к обаянию Эрдогана по сравнению со своими предшественниками, его команда в последние месяцы на турецком направлении сильно сдала назад, и особенно явно это проявилось в решении порекомендовать конгрессу одобрить продажу Анкаре истребителей F-16. Как предполагает журналист, люди Байдена, по всей видимости, рассчитывали, что такой шаг позволит замирить Турцию после отказа Вашингтона поставлять ей самолёты F-35 и подтолкнёт Анкару к тому, чтобы оказать помощь Украине. Однако на деле такая мера возымела обратный эффект: Эрдоган воспринял её как отмашку со стороны США к тому, чтобы нарастить агрессивные действия в отношении соседей, и как сигнал о том, что Анкаре разрешают закупить у России дополнительные ЗРК С-400, подчёркивает автор. А в отношении Украины Турция при этом ведёт «двойную игру», наряду с Китаем, Ираном и КНДР помогая России избегать дипломатических и экономических мер в ответ на свои действия, пишет он.

«Война с Грецией скорее всего уже близко — и не потому, что что-то не так сделали Афины, а потому, что Эрдогану отчаянно необходимо отвлечь внимание от своих провалов и банкротства. А администрации Байдена в течение ближайших 12 месяцев скорее всего придётся ответить на вопросы о том, что можно сделать, дабы предотвратить турецкую агрессию, как США могут помочь Греции бороться с турецкими дронами, самолётами и ракетами, и может ли Америка оставаться в стороне, если её верного союзника по НАТО атакует другой член альянса», — подытоживает обозреватель 19FortyFive.